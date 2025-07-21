陸批菲律賓治安堪慮 菲警察總長：中國大陸不法分子所致

中國教育部最近稱菲律賓治安不靖，對菲發布留學預警。菲律賓警察總長托瑞今天回應，許多中國人受害案件就是由中國人所為，是中國不法分子把菲律賓當成犯罪戰場。

托瑞（Nicolas Torre III）今天在記者會上說，中國教育部對菲律賓發布的留學預警，只是中國的宣傳。

托瑞反擊，來自中國的不法分子把菲律賓變為犯罪「戰場」。

中國教育部「教育涉外監管信息網」18日發布「2025年第2號留學預警」，稱近期菲律賓治安不靖，發生許多針對中國公民的犯罪事件，提醒留學人員選擇赴菲學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

根據菲律賓國家警署（PNP）的臉書直播影片，托瑞說，他尊重中國官員的觀點，但菲律賓人看到的是中國人互鬥，把菲律賓當戰場，加害者和受害者都是中國人。

托瑞今天召開的記者會，主要是為宣布逮捕外號「寶龍」（Bao Long）的王姓中國籍嫌犯，他當時乘快艇在菲律賓最南端的塔威塔威群島（Tawi-tawi）被捕，有可能正打算從鄰近國家偷渡回菲律賓。

王嫌涉嫌於去年10月在大馬尼拉地區馬卡蒂市（Makati）一家火鍋店，對另一名中國籍男子連開數槍，導致後者死亡，行凶過程被監視器清楚拍下。

此外，他也被指涉及今年2月1名14歲中國籍男學生的綁架案，這名學生的1根手指被切，寄回給家人。

今年3月，一名郭姓華商被綁架撕票，菲律賓警方稱有多名犯案者是中國人；5月間，2名中國籍嫌犯因在八打雁省（Batangas）納宿布鎮（Nasugbu）綁架了2名中國人和1名韓國人而被捕。

6月26日晚間，兩名中國籍嫌犯在馬卡蒂市一家商場外對1輛汽開槍被捕，攻擊對象是1名菲律賓人。