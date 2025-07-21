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菲律賓總統小馬可仕訪美 盼以盟友身分爭取有利關稅

中央社／ 華盛頓/馬尼拉21日綜合外電報導

菲律賓總統小馬可仕本週將與美國總統川普會面，希望身為華府在亞洲的重要盟友，馬尼拉能在8月1日期限前爭取到更有利的貿易協議。

路透社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將成為川普（Donald Trump）重返白宮以來首位會晤他的東南亞領袖。川普已與馬尼拉的兩個區域夥伴越南及印尼達成貿易協議，即使是華府在與中國戰略競爭中亟需拉攏的親密盟友，川普在貿易談判中也寸土必爭。

小馬可仕在離開馬尼拉前的演說中表示：「我預期我們的討論將聚焦在安全與防衛，當然還有經貿議題。我們會看看與美國的談判可以取得多少進展，針對菲律賓預計將面臨的嚴格關稅措施，我們希望調整可以降低衝擊。」

美國去年對菲律賓的貿易逆差為50億美元，美菲雙邊商品貿易額為235億美元。川普本月調高擬對從菲律賓進口商品徵收的「對等」關稅，從4月提出的17%，進一步提高至20%。

美國在亞洲的盟邦像是日本、韓國都還沒與川普達成貿易協議，但華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞問題專家波林（Gregory Poling）認為，小馬可仕有機會爭取到比越南20%及印尼19%更低的稅率。

波林指出：「菲律賓若傳出達成比這兩國更低稅率協議的消息，我不會感到意外。」

小馬可仕20日抵達華府，預計21日將與國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）會談，22日則將前往白宮與川普會面。訪美期間，他也將與在菲國投資的美國企業領袖會面。

美國 川普 小馬可仕

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