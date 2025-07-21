石破茂表態繼續執政不設期限 無意擴大聯合政府

日本第27屆參議院選舉自民黨慘敗，去留問題受關注的自民黨總裁、首相石破茂今天下午召開記者會，表態繼續執政，但未設定留任的具體期限。面對執政聯盟在參眾兩院均未過半，是否考慮擴大聯合政府架構，他說「沒有這個想法」。

石破茂在自民黨總部舉行記者會，針對20日的參院選舉結果，自民黨與公明黨（自公）執政聯盟未能保住過半議席，他表示，「我們收到極為嚴峻的國民審判結果，必須謙虛且誠懇地接受。在此嚴峻情勢下，自民黨仍獲得許多支持，保有一定規模議席，對此深表感激」。

石破茂表示，日本正面對美國關稅措施、物價高漲、隨時可能發生的首都直下型地震（震央發生在都市正下方的地震）、南海海槽大地震等自然災害，以及戰後最嚴峻的安保環境，可謂處於「國難」般的艱難局勢中。

石破茂指出，在此情況下，「最重要的是不能讓國政陷入停滯」，尤其是國際局勢變化和天災，不會等待政治環境整理好之後才發生，「儘管深刻感受到這次選舉結果帶來的重大責任，但仍須避免政治停滯，作為執政黨要承擔起責任。對國家與國民的責任，必須堅定不移地履行下去」。

至於留任期限，石破茂表示，「目前沒有考慮設定一個具體的期限」。

對於自民黨現行的幹部體制，是否有人要出來負責，政權方面是否會進行內閣改組，石破茂也表示，「目前並未考慮人事變動」。他說，全部的人都傾盡全力面對這次選舉，因此現階段沒有調整的想法。

至於自民黨內部爆出的「退陣（逼宮）」聲浪，石破茂則說，「黨內有多種聲音是理所當然的，我們向來透過充分討論，來收集各方意見。這次選舉後，也會透過議員懇談會等場合，傾聽不只是黨內，還有來自日本各地、跨黨派支持者的聲音。現在還沒有聽完各方意見，不是表態的時機」。

記者追問執政聯盟在參眾兩院都未過半，是否可視為失去民意，他是否要立刻辭職。石破茂再次強調，國家面對嚴峻課題，例如8月1日就是美國關稅生效日，必須思考如何因應美國關稅、通膨等問題，「我不會從個人角度考慮去留，而是基於對國家與國民的責任作出判斷」。

有媒體提問，石破茂對自己是否過於寬容，2007年自民黨在參議院選舉慘敗時，他曾建議時任首相安倍晉三辭職，反觀自己卻決定留任。

面對這個尖銳問題，石破茂表示，當時安倍晉三表態留任，「我在議員總會上請他說明理由，爭取國民理解。我現在也是本著同樣心情發言」。

至於自民黨為何未能獲得選民青睞，石破茂表示，原因很多，難以明確說明是哪一點，可能與政治改革、物價上漲、外國人政策等都有關。

他還說，自民黨是一個訴求廣泛的國民政黨，「當部分政黨主打單一強烈訴求時，作為執政的政黨，我們難以採取極端政策」，似乎暗示這次主打「日本人優先」奪下14席的黑馬參政黨。

日本參議院248席、任期6年，每3年改選半數。石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但最終開票結果，自公獲得47席（自民黨39席、公明黨8席），與非改選的75席合計達到122席，相比選前的141席大幅縮水。