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碩士學位被撤連博士都不保 南韓前第一夫人金建希博士學位遭撤銷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓前第一夫人金建希6月3日現身首爾一處投票所，投下總統大選選票。法新社
南韓前第一夫人金建希6月3日現身首爾一處投票所，投下總統大選選票。法新社

韓聯社報導，國民大學21日宣布撤銷南韓第一夫人金建希的博士學位，因為她的碩士學位被撤銷。南韓淑名女子大學6月24日表示，已撤銷前第一夫人金建希的碩士學位，理由是她的論文抄襲屬實。國民大學不久後也宣布啟動撤銷其博士學位的程序。

國民大學表示：「我們將繼續依法規竭盡全力維護學術界信任和道德。」

國民大學校方先前解釋，根據南韓「高等教育法」，攻讀博士學位的資格要具備碩士學位，如果申請博士時，所提交的的碩士學位被撤銷，則申請人將失去攻讀博士課程的資格。

金建希是在1999年提交相關論文，並在南韓淑明女子大學取得碩士學位。校方在2022年12月針對金建希論文涉嫌抄襲展開調查，之後因抄襲屬實而撤銷她的碩士學位。

南韓 論文抄襲 第一夫人

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