厄多安重申支持賽普勒斯兩國方案 籲國際社會接受現狀

土耳其總統厄多安（Tayyip Erdogan）今天重申，土耳其支持賽普勒斯的兩國方案，並敦促國際社會接受這個地中海島國目前的分裂狀態。

自1974年以來，賽普勒斯一直處於分裂狀態。當年在希臘軍政府支持下，首都尼科西亞（Nicosia）發生政變，土耳其隨後揮軍入侵。1983年宣布成立的北賽普勒斯土耳其共和國（Turkish Republic of NorthernCyprus），目前只有土耳其方面承認。

法新社報導，厄多安在訪問北賽普勒斯時表示：「我們完全支持基於兩國方案的願景。」他此次到訪是為了紀念土耳其軍隊進入賽島51週年。

厄多安說：「現在是國際社會面對現實，實現和平的時候了。」

就在厄多安到訪北賽普勒斯數天前，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，儘管有關賽普勒斯島上邊境關卡的問題仍然存在，但對立的雙方領導人在聯合國紐約總部的會面「具有建設性」。

厄多安今天呼籲國際，結束對北賽普勒斯土耳其共和國的孤立。

上一輪有關賽普勒斯和平的主要談判，是在2017年7月於瑞士克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）舉行，但最終破裂。