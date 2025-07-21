主張「日本人優先」 參政黨神谷宗幣成選戰大黑馬

日本第27屆參議院選舉完成開票，參政黨一舉奪下14席成為最大黑馬。這個只有5年資歷的政黨主張「日本人優先」，強調以天皇為中心，短期內獲得大量關注，反映日本「民意右傾化」勢頭難擋。

幾個月前，47歲的神谷宗幣在日本全國來說還是個Nobody。他出生於福井縣高濱町、畢業於關西大學，取得法務博士，2007年首次參選大阪府吹田市議員並當選。2012年眾議院選舉時，他獲得自民黨推薦，於大阪第13選區參選，但最終落選。2015年，他又以無黨籍挑戰大阪府議會選舉，這次也落選。

神谷後來創建網路平台，2013年開設YouTube頻道，2018年創辦了「意識改革大學」，有網路與實體課程。神谷還開設株式會社Grand Strategy（現名「意識改革株式會社」），販售「真菰」相關產品。

真菰是一種植物，自古以來就被用於民間療法，被認為具有排毒效果，也被製作成入浴劑，把粉末溶入浴池中泡澡。「真菰浴」顏色全黑，泡澡時的視覺效果驚人。神谷一砲而紅後，販賣「真菰」的過去也被挖出來，他曾拍攝影片解釋產品。

截至2020年，神谷雖然參政，但身分更像是企業家。直到2020年4月，神谷和曾擔任日本維新會眾議員的松田學等5人，共同創立參政黨。參政黨的綱領開頭就強調「天皇」，要「建構以天皇為中心、團結一致的和平國家」，呈現鮮明的保守色彩。

創黨5人中的3人後續因為意見分歧等各種爭議退黨，另外加入武田邦彥、赤尾由美、吉野敏明等3名成員，被稱為參政黨「五戰隊」。其中，武田邦彥是綜藝節目常客，以反對地球溫暖化、反對COVID-19疫苗等立場聞名，2022年代表參政黨參選參議員落選。赤尾由美於2023年退黨。

參政黨進入國政是在2022年夏季的參議院選舉。神谷宗幣在比例代表選區獲得176萬票，首次當選參議員。去年眾議院選舉，參政黨取得3席，今年6月的東京都議會選舉也取得3席，曝光度大幅增加。

參政黨在參院大選主打「日本人優先」等主張，除了保守派之外，成功吸引大量無黨派選民支持，掀起一陣「參政黨炫風」。

「朝日新聞」調查沒有政治傾向的民眾為何對參政黨產生好感，有人回答「在路上偶爾會看到沒水準的外國人」，社群媒體也在流傳「外國人讓治安變差」，就在這時接觸到參政黨。

有民眾表示，「對中國、對美國的關係雖然也重要，但我更重視的是，比起對外國人，這個政府是否會更重視日本人」。還有年輕人在YouTube上認識參政黨，感覺「日本人優先」的理念聽起來不錯，決定把票投給參政黨。

儘管各界也針對參政黨提出的憲法草案等發表負評，或是稱這個政黨太過「空心」，但19日選前之夜在芝公園的最後動員依舊吸引大批民眾，神谷聲稱現場來了兩萬人。

除了無黨籍支持者外，有媒體分析，隨著觀光客與外國居民急速增加，部分日本人產生「外國人正在利用日本」的不滿情緒，參政黨正是利用了這股憤慨之情，巧妙運用社群媒體，成功滲透原本支持自民黨的保守派群體，收割選票。

然而，參政黨的主張時常被批評為「排外主義」，否定男女平等的政策，並時常遭受主流媒體批評。對此，神谷強調「是被媒體斷章取義」。

同志社大學教授三牧聖子表示，美國「紐約時報」形容神谷是「從（美國總統）川普獲得靈感（Trump-inspired）的政治人物」。神谷自己也說過，「很多語言風格都是學習川普」。

有人分析，參政黨的主要支持群眾是「就業冰河期世代」，利用這一世代對既有政治長期懷抱的不信任感，而這種策略的先驅者正是打出「為被遺忘的美國人民而戰」（ fight for forgotten Americans）的川普。

參政黨其他訴求還包括排斥外國勞工、瓦解腐敗的「深層政府（Deep State）」、反對全球化，以及「日本人優先」等，也明顯是將川普的政策和理念直接移植到日本的政治環境。

三牧表示，此外，神谷宗幣也和川普的風格類似，會把自己塑造成媒體霸凌的受害者，營造出「因為我說的是事實，所以才會被媒體攻擊」的形象，並且也善用社群媒體（參政黨利用TikTok、川普當年使用推特），利用短影片鎖定對政治冷感的年輕人，以及不信任主流媒體的中年男性，把他們轉化為票倉。

不過，這類擅長操控民意的政治家，上台後不見得會兌現選前承諾。三牧表示，過去半年經歷了美國川普政府，未來更應該密切關注這類民粹領袖掌握實權後的表現。