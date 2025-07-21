普亭突會伊朗核子顧問 重申俄方立場促穩中東

日本參議院選舉在週日7月20日投開票結束，首相石破茂領導下的自民黨政權，迎來前所未有的大敗局面，在參院選中未能取得過半席次，是繼去年眾議院選舉慘敗後，石破茂政權的第二次選戰敗北，演變成參眾兩院都不過半的結構。過去自民黨一強的時代已經結束，當前的結果可能會是日本政壇迎向多黨化、碎片化的政治轉捩點；而石破茂在今天21日仍強調「不會辭職、堅持到底」，但是自民黨內拉下石破的聲音已經湧現，下一波競逐總裁位置的角力正在醞釀當中。然而儘管在野陣營優勢大增，複雜的政治光譜仍難以整合；極右派小黨參政黨的崛起，也引發排外主義的隱憂。內外交迫的石破茂，現下還有對美關稅的談判尚未明朗，聲勢不斷下探的自民黨還有可能逆轉嗎？

2025-07-21 14:07