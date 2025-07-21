普亭突會伊朗核子顧問 重申俄方立場促穩中東
俄羅斯總統普亭今天在克里姆林宮，與伊朗最高領袖的核子議題顧問拉里賈尼（Ali Larijani）會談，討論德黑蘭的核子計畫。這場會晤出乎外界預料。
法新社報導，莫斯科與伊朗的神職領導階層關係友好，並為德黑蘭提供關鍵支持。然而，6月美國加入以色列對伊朗的大規模轟炸行動後，俄羅斯仍未對伊朗展現有力支持。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說明這場事前未宣布的會晤時表示，拉里賈尼向俄方「傳達對中東局勢升溫與伊朗核子計畫的相關評估」。
培斯科夫也說，普亭在會中重申俄羅斯一貫立場，包括如何穩定中東地區局勢，以及透過政治手段解決伊朗核子計畫的方式。
另外，德國一名外交消息人士向法新社透露，英、法和德國正計劃近日就伊朗的核計畫，與德黑蘭當局展開新一輪會談。
伊朗的塔斯尼姆通訊社也引述未具名的消息人士透露，德黑蘭當局已同意與英、法、德舉行會談。
俄羅斯上週痛批美國媒體Axios一篇報導，文章引述匿名消息人士指普亭「鼓勵」伊朗接受一項與美國達成的協議，以限制濃縮鈾活動。
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