川普：將幫助滯留阿聯的阿富汗難民

美國總統川普今天表示，當年在美軍撤離阿富汗時、塔利班接掌政權之際逃離祖國的阿富汗人，如今滯留在阿拉伯聯合大公國已有多年，他將對這些人提供協助。

川普今年1月上任後，暫停美國的難民安置計畫。在4月間，川普政府終止對數千名在美國境內的阿富汗人的臨時保護身分（TPS）。

民主黨人敦促川普恢復阿富汗人的臨時保護身分，並表示自塔利班2021年掌權以來，阿國婦女和兒童可能面臨特別傷害。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「我會努力拯救他們，從現在開始。」川普也連結一篇關於阿富汗人滯留在阿聯的文章。

川普引述新聞網站Just the News的說法，阿聯官員正準備將一些阿富汗難民移交給塔利班。路透社尚未證實此一報導。

美國國務院尚未立即回覆路透社置評要求。

阿聯是美國的親密安全夥伴，在2021年同意暫時安置數千名從喀布爾撤離的阿富汗人；當時在美軍從阿富汗撤離的最後階段，塔利班（Taliban）推翻了華府所支持的阿富汗政府。

自美軍從阿富汗撤離以來，前總統拜登領導的政府已將近20萬阿富汗人帶回美國安置。