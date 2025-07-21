國際法院將頒布法律藍圖 要求排碳大國負起責任
聯合國主要司法機關「國際法院」（ICJ）23日將頒布具里程碑意義的全球氣候變遷應對法律藍圖，其中也將列出主要汙染國對受害最嚴重國家的責任。
法新社報導，國際法院的任務是起草所謂的「諮詢意見」，內容涉及各國防止氣候變遷的義務，以及排放國傷害地球應承擔的後果。
專家表示，這是近期一系列國際法氣候變遷相關裁決中最重要的一項，可能對世界各國和企業產生重大影響。
氣候脆弱國家和倡議團體希望「諮詢意見」將在對抗氣候變遷方面產生深遠的法律效果，整合現有法律，形塑國內和國際立法，並影響當前的法庭案件。
太平洋島國學生對抗氣候變遷聯盟（PISFCC）負責人普拉薩（Vishal Prasad）說：「它將成為世界修正路線所需要的指南針。」
普拉薩表示：「這將為氣候訴訟注入新的力量，激發各國制定更具雄心的國家政策，並引導各國做出可履行其保護人類和地球法律義務的決定。」
不過，部分批評者認為，這份諮詢意見不具法律約束力，因此主要汙染國可選擇置之不理。
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