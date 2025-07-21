快訊

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

阿拉斯加航空突宣布「全面停飛」原因曝！乘客苦等2小時被請下機

聯合國官員批評加薩人道危機 以色列撤他居留許可

中央社／ 耶路撒冷20日綜合外電報導

以色列外長薩爾（Gideon Saar）今天表示，已下令撤銷一名聯合國人道高層官員在以色列的居留許可，指控對方散播與加薩戰爭有關的謊言。

法新社報導，薩爾在社群平台X寫道：「我已指示不再延長聯合國人道事務協調廳（OCHA）以色列辦公室主任惠托爾（Jonathan Whittall）的居留許可。」

南非籍的惠托爾現居耶路撒冷，經常前往人口超過200萬的加薩走廊（Gaza Strip），並多次對造成當地面臨人道危機提出譴責。

惠托爾今年4月表示，由於以色列對哈瑪斯武裝份子的戰爭所造成的影響，加薩民眾正「慢慢死去」。

薩爾表示，中止居留許可是因對方「扭曲事實、散播仇恨與敵意」並違反聯合國中立原則後所做決定，也是以色列對聯合國高層採取的最新動作。

自2023年10月以哈戰爭爆發以來，OCHA、聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）以及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的工作人員，申請以色列簽證變得愈發困難。

戰爭 以色列 聯合國

延伸閱讀

以軍在物資救濟站附近開火 加薩再添93亡魂

教宗抨擊加薩戰爭野蠻 疾呼和平解決衝突

以軍對尋求援助群眾開火 73巴勒斯坦人喪生數十傷

以色列襲擊加薩救濟站 巴勒斯坦人覓食再添39死

相關新聞

票數未能過半！日本執政黨聯盟選舉慘敗 台學者：對中日關係影響不大

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨票數未能過半，執政黨聯盟面臨挑戰，日本首相石破茂去留也引發關注。台...

日本自民黨選舉慘敗 米價、獻金醜聞、關稅戰誤判…都是原因

日本參議院20日選舉結果，自民黨與公民黨敗選。根據選舉最後出口民調，自民黨與公民黨組成的執政聯盟預料的敗選，這將陷入國會...

日本將迎來多黨化時代：石破已沒機會逆轉困局？

日本參議院選舉在週日7月20日投開票結束，首相石破茂領導下的自民黨政權，迎來前所未有的大敗局面，在參院選中未能取得過半席次，是繼去年眾議院選舉慘敗後，石破茂政權的第二次選戰敗北，演變成參眾兩院都不過半的結構。過去自民黨一強的時代已經結束，當前的結果可能會是日本政壇迎向多黨化、碎片化的政治轉捩點；而石破茂在今天21日仍強調「不會辭職、堅持到底」，但是自民黨內拉下石破的聲音已經湧現，下一波競逐總裁位置的角力正在醞釀當中。然而儘管在野陣營優勢大增，複雜的政治光譜仍難以整合；極右派小黨參政黨的崛起，也引發排外主義的隱憂。內外交迫的石破茂，現下還有對美關稅的談判尚未明朗，聲勢不斷下探的自民黨還有可能逆轉嗎？

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

川普：將幫助滯留阿聯的阿富汗難民

美國總統川普今天表示，當年在美軍撤離阿富汗時、塔利班接掌政權之際逃離祖國的阿富汗人，如今滯留在阿拉伯聯合大公國已有多年，...

「日本川普」率領極右政黨斬獲席次 神谷宗幣何許人也？

日本極右派「參政黨」無疑是20日參議院選舉最大贏家之一，對移民「無聲入侵」示警、對減稅與福利支出的承諾，都是他們贏得支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。