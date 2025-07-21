聯合國官員批評加薩人道危機 以色列撤他居留許可

以色列外長薩爾（Gideon Saar）今天表示，已下令撤銷一名聯合國人道高層官員在以色列的居留許可，指控對方散播與加薩戰爭有關的謊言。

法新社報導，薩爾在社群平台X寫道：「我已指示不再延長聯合國人道事務協調廳（OCHA）以色列辦公室主任惠托爾（Jonathan Whittall）的居留許可。」

南非籍的惠托爾現居耶路撒冷，經常前往人口超過200萬的加薩走廊（Gaza Strip），並多次對造成當地面臨人道危機提出譴責。

惠托爾今年4月表示，由於以色列對哈瑪斯武裝份子的戰爭所造成的影響，加薩民眾正「慢慢死去」。

薩爾表示，中止居留許可是因對方「扭曲事實、散播仇恨與敵意」並違反聯合國中立原則後所做決定，也是以色列對聯合國高層採取的最新動作。

自2023年10月以哈戰爭爆發以來，OCHA、聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）以及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）的工作人員，申請以色列簽證變得愈發困難。