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印航空難唯一生還者陷心理創傷！每夜做相同噩夢 到處見罹難兄身影

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度總理莫迪（左）6月13日探望印航空難唯一生還者拉梅什（右）。法新社
印度總理莫迪（左）6月13日探望印航空難唯一生還者拉梅什（右）。法新社

太陽報報導，印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，全機唯一生還者拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）至今仍深陷創傷和「倖存者內疚」，夜夜驚醒於「所有人都死去」的噩夢，甚至感覺到哪裡都看見同機罹難的哥哥阿賈伊（Ajay）。

印航波音787客機AI171航班，6月12日起飛不久後墜入阿默達巴德市住宅區，造成機上乘客、機組人員以及地面人員總計260人死亡，這是全球十年來最嚴重空難。

全機唯一生還者、印度裔英國籍的拉梅什，當時與哥哥結束探親，準備搭機前往英國，他正好坐在緊急出口附近，最後成功跳出機艙逃生，全身僅部分有割傷及胸部傷勢，也因而在印度被稱為「奇蹟男」、「希望的象徵」。

不過，拉梅什至今深受悲痛與「倖存者內疚」所苦。

拉梅什的表弟凱沙夫（Krunal Keshave）告訴星期日泰晤士報，拉梅什雖然能入睡，但一直睡不好，「他睡覺時會夢見自己又回到那班飛機，他記得自己親眼看見所有人死去」。

凱沙夫透露，拉梅什「到處都看到哥哥的影子」，他雖然會開口說話，但絕口不提墜機事件。目前拉梅什在印度老家靜養，妻子與4歲的兒子也陪在他身邊。

拉梅什先前曾告訴太陽報：「墜機當下的一切就在我眼前，我當時也以為自己死定了，當我睜開眼發現還活著，簡直不敢相信。」

但是無法救回哥哥阿賈伊讓拉梅什「痛苦萬分」，他憶述：「如果我們坐在一起，也許就能雙雙生還。我當時想訂連號座位，但其中一個已經被訂走了。」

拉梅什兄弟原本預計在印度的家族生意告一段落、捕魚季節結束後返回英國萊斯特（Leicester），可是最終搭上死亡航班而天人永隔。

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