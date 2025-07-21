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日本參議院選舉結果確定 40名女性當選創新高

中央社／ 東京21日綜合外電報導
日本參議院20日選舉，執政聯盟的自民黨與公民黨慘敗。 全日本確定投票率為58.51%，比2022年的上屆參院選舉(52.05%)高6.46個百分點。(美聯社)
日本參議院20日選舉，執政聯盟的自民黨與公民黨慘敗。 全日本確定投票率為58.51%，比2022年的上屆參院選舉(52.05%)高6.46個百分點。(美聯社)

日本20日舉行第27屆參議院選舉結果底定，女性當選者達40人，不僅超越上一屆2022年的35人，也寫下歷史新高，占這次選出125席的32%。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。

共同社、「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）報導，這次選舉中，女性候選人為152人，在全數候選人中占29.1%，未達到日本政府「第5次男女共同參與計畫」之中，到2025年占35%的目標。

另外，其中一名備受矚目的當選人為新興政黨「團隊未來」的安野貴博。安野目前34歲，是人工智慧（AI）工程師，因受到台灣前數位發展部長唐鳳啟發而決定投身政治。安野2024年曾參選東京都知事選舉，並獲得15萬票，票數以第5名作收。他今年5月提出「透過科技改變政治」的構想，成立以自己為黨魁的政治團體「團隊未來」。

自民黨與公明黨組成的執政聯盟在這次選舉中，分別拿下39席與8席，總共47席，未達成日本首相石破茂拿下50席的目標。自公兩黨再加上非改選的75席，選後總計122席，未能達到過半的125席，也較選前141席（自民黨114席加公明黨27席）銳減。

日本首相石破茂身兼自民黨總裁（黨主席）去年10月起擔任首相，這是繼2024年眾議院大選之後，他第二場失利的大型國政選舉。

自民黨在左右全局勝負的全國32個改選1人區，呈現14勝18負的頹勢；公明黨這次改選14席，僅拿下8席，少於先前最少紀錄的9席。

在野黨與無黨籍議員部分則奪下78席，加上非改選的48席，選後席次較選前的99席，大增到126席。

其中，最大在野黨立憲民主黨拿下22席，與改選席次22席相同。

國民民主黨則斬獲17席，為改選席次4席的4倍多，而且達成超過16席的目標。包含非改選的5席在內，國民民主黨選後的22個席次已經能單獨提出伴隨預算的法案。

而在選戰中喊出「日本人優先」的參政黨也大有斬獲，在這次選舉中獲得14席，選後席次達15席，足以在參院單獨提出法案。

日本維新會共獲得7席；共產黨僅獲得3席，低於改選席次7席，其中比例代表僅拿2席，是2001年現行制度上路後，寫下的最低紀錄。

「大家一起創造黨」、政治團體「NHK黨」與「再生之道」則沒獲得議席。

各政黨獲得席次如下：

自民黨39席：選區（區域）27席、比例代表12席。

立憲民主黨22席：選區15席、比例代表7席。

國民民主黨17席：選區10席、比例代表7席。

參政黨14席：選區7席、比例代表7席。

公明黨8席：選區4席、比例代表4席。

日本維新會7席：選區3席、比例代表4席。

共產黨3席：選區1席、比例代表2席。

令和新選組、日本保守黨、社民黨、「團隊未來」各在比例代表拿到3席、2席、1席、1席。

無黨籍在區域拿到8席。

上述當選人數，不包含政黨追加公認的候選人。

自民黨 日本經濟

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