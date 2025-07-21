面對歐洲3國制裁威脅 伊朗25日將與英法德核談判

伊朗外交部發言人今天表示，伊朗、英國、法國和德國將於25日在伊斯坦堡舉行核談判。這3個歐洲國家曾警告，若未能恢復談判，伊朗將面臨國際社會制裁。

路透社報導，伊朗國家媒體引用貝卡伊（EsmaeilBaqaei）的話表示：「伊朗、英國、法國與德國之間的會談將以副外長級別舉行。」

英法德3國外長以及歐盟外交政策負責人17日曾與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）進行通話，這是1個月前以色列與美國攻擊伊朗核設施以來的首次。

英法德以及中國與俄羅斯是2015年與伊朗達成「聯合全面行動方案」（JCPOA）的締約國，美國已於2018年退出這項核協議。「聯合全面行動方案」要求伊朗限制自身核計畫發展，以交換解除制裁等措施。

歐洲3國表示，如果伊朗和美國在以伊空戰前進行的核談判無法恢復，或未能取得具體成果，他們將在8月底前透過「回彈機制」（snapback mechanism）恢復聯合國對伊朗的制裁。

阿拉奇本週稍早表示：「如果歐盟與歐洲3國希望發揮作用，就應採取負責任的行動，摒棄那些過時的威脅和施壓政策，包括「回彈」機制，因為它們完全缺乏道德和法律依據。」

在聯合國安理會通過的核協議決議於10月18日到期之前，可利用「回彈」機制恢復聯合國對伊朗的制裁。

在以伊戰爭爆發前，伊朗和美國在阿曼斡旋下已舉行5輪核談判，但談判面臨伊朗濃縮鈾等重大障礙。西方強國希望將濃縮鈾降為零，最大程度降低其武器化風險，但伊朗堅稱其核計畫僅供民用。