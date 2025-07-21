15國駐聯合國代表訪新加坡 倡小國合作取經法治策略

來自15國的常駐聯合國代表，本週在第14屆「小國論壇」（Forumof Small States）交流計畫下造訪新加坡，聚焦城市規劃、執法策略等議題。新加坡持續強調，全球合作是維繫以規則為基礎的國際秩序支柱。

根據新加坡外交部新聞資料，這些成員來自中非共和國、哥斯大黎加、多米尼克、厄利垂亞、喬治亞、瓜地馬拉、牙買加、馬紹爾群島、模里西斯、茅利塔尼亞、蒙古、帛琉、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、塞內加爾。

小國論壇是聯合國的一個非正式平台，1992年由新加坡倡議成立。如今論壇成員國已增至108個，致力於強化多邊合作並支持小國的發展目標。

這些常駐代表訪星期間，將會見新加坡律政部、教育部、永續發展與環境部等部會官員，並將出席簡報會與實地考察，聚焦涵蓋城市規劃、永續發展、教育、水資源管理、司法制度、反貪體制和執法策略等領域議題。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）去年訪問新加坡，新加坡總理黃循財表示新加坡倡議成立的小國論壇是支持聯合國的方式之一。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）當時表示，新加坡積極支持聯合國重振和加強多邊主義所做的工作。世界已經發生不可逆轉的變化，大國之間在各個領域的競爭更加激烈。不過，要適應這個新時代，讓各國能夠在共同關注的領域合作，以滿足迫切的人道主義需求，就必須找到改革全球治理的方法。

國際民航組織（ICAO）與國際海事組織（IMO）秘書長日前訪問新加坡，出席全球航空與海事論壇，新加坡交通部代理部長蕭振祥說，地緣政經環境不穩定，衝突改變了航空與航運路徑，集體行動與全球合作的平台是維繫以規則為基礎的國際秩序重要支柱。

新加坡身為全球化最大獲益者之一，成功在過去幾十年來翻身成為全球經濟與貿易中心。黃循財曾指出，現今保護主義抬頭，日益高漲的經濟民族主義情緒，正挑戰多邊貿易體系，新加坡必須與世界連結，讓國家在競爭中脫穎而出、維持地位。