歸化日籍中國人參選…反共的石平當選 「為在日華人打拚」的吉永仍敗

2024年成功歸化為日本國籍的外國人達8863人，來自中國大陸的人數高達3122人，成為日本歸化人口最多的國籍來源。本次參院改選，出身中國的政治評論家石平以新人之姿代表日本維新會，依比例代表當選；在東京都議員選舉得票墊底的吉永藍，在參院選舉再次落敗。

63歲的石平出生於中國四川省，1989年天安門事件發生，決定與中國政府「訣別」，2007年取得日本籍。他的政見訴求是「守衛日本」，提出修憲、檢討對中外交政策、加嚴歸化制度、阻止大量移民進入日本等。這名堅強的反共者決定參選後，因遭嚴重的誹謗與中傷，一度打消念頭。後來他認為不能屈服於誹謗中傷，再度決定出馬。

吉永藍自稱「歸化第一代」，6月參選東京都議員時，競選海報主打「保護日本人」的口號，卻被網友發現她在小紅書帳號寫著「為了所有在日華人，我拚了」，她趕緊刪文。最後在目黑選區只得1791票，為9名候選人中最低票。參院選舉以無黨籍身分參選，再次落選。