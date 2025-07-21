日參院選舉最終席次揭曉！執政聯盟未過半 4在野黨已拒絕「大聯合」

日本共同社報導，日本第27屆參議院選舉結果出爐，最新席次顯示，自民黨與公明黨合計僅拿下122席，較先前減少19席，未達過半門檻。反觀在野陣營表現亮眼，國民民主黨、參政黨、日本維新會以及立憲民主黨紛紛表態，拒絕與自民黨、公明黨聯手。

根據21日公布的選舉結果，自民黨席次為39席，公明黨拿下8席，兩黨雖保住執政地位，卻失去過半優勢。

在野黨方面，立憲民主黨保住改選22席；國民民主黨從改選4席增至17席，參政黨也從改選1席大幅增至14席。國民民主黨及參政黨各自一口氣增加13席，表現搶眼。日本維新會與日本保守黨則各多出2席。

首相石破茂將確保執政聯盟席次過半數設定為「必須達成的目標」，然而鑑於此次選舉結果，自民黨內或將出現追究石破責任的呼聲。石破20日已表態留任。

根據日本放送協會（NHK）報導，在野黨領袖紛紛表態拒絕與自民、公明黨合作。

立憲民主黨：「大聯合」絕對不可能

立憲民主黨黨魁野田佳彥20日晚間表示，民意已明確對石破政權表達不信任，若其留任，應向國民清楚說明原因。立憲民主黨內將視21日石破記者會發言，決定是否提出內閣不信任案。野田也強調，與自民黨在消費稅與政治金錢問題上分歧仍深，「大聯合絕對不可能」。

維新會：現階段不考慮聯合自民黨組成政府

日本維新會黨魁吉村洋文20日晚間表示，目前不考慮與自民黨組成聯合政府；至於在野黨間的合作，他認為雖可就個別政策協議，但與共產黨等在憲法觀念上立場迥異的政黨合作治理國家，並不現實。

國民民主黨：不會和不守承諾的石破政權合作

國民民主黨黨魁玉木雄一郎20日晚間在NHK節目表示，政黨席次增長反映出選民對「提高實質收入」政策的期待。他批評石破政權未兌現「提高所得稅103萬日圓門檻」以及廢除汽油暫定稅率的承諾，他強調「不打算與不守承諾的石破政權合作」，並表示將視自民黨內部情勢發展再做判斷。

參政黨：盼成為小黨聯合的一角

參政黨黨魁神谷宗幣20日晚間受訪透露，本次獲得議席數是預期的3倍，「非常開心」。但他坦言目前黨的組織還小，暫時不會與自民黨、公明黨合作。神谷還表示，將來目標是仿效歐洲小黨聯合執政的模式。