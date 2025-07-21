自民黨參院大選慘敗 石破茂執意續任引黨內反彈

日本第27屆參議院選舉完成開票，執政聯盟自民黨、公明黨沒能保住過半數，繼眾議院之後，在參議院也成為少數執政黨。首相石破茂昨晚表示，「作為最大黨的責任重大」，有意繼續執政，但自民黨內要求他下台的聲浪不斷高漲，石破茂預計下午召開記者會說明。

日本參議院248席、任期6年，每3年改選半數。自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但最終開票結果，自公獲得47席（自民黨39席、公明黨8席），與非改選的75席合計達到122席，相比選前的141議席大幅縮水。

在野黨方面，立憲民主黨22席、國民民主黨17席、參政黨14席、日本維新會7席、共產黨3席、令和新選組3席、日本保守黨2席、社民黨1席、未來團隊1席、無黨籍8席。加上非改選的48席，合計有126席掌握於在野手中。

由於自公聯盟只要再拉3席就可過半，尋求與在野黨組成大聯合政府是可行方案之一，然而，包括立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨高層都已表態，不考慮這個選項。

國民民主黨代表玉木雄一郎更是斬釘截鐵表示，先前與自民黨合作提高年收門檻方案，結果「他們沒有遵守承諾，我們不能再被騙第二次」。國民民主黨這次取得選舉區10席、比例代表7席的成績，是原本4席的4倍以上，加上非改選的5席，已經具備可以單獨提出涉及預算法案的條件。

主打「日本人優先」的參政黨一舉拿下14席，也首次具備在參院單獨提案能力，成為這次選舉最大黑馬。同屬於保守陣營的國民民主黨與參政黨席次大躍進，被解讀為「侵蝕」了自民黨的保守選票。

不過，不滿執政者的反政權票被分散，反而讓第一大在野黨立憲民主黨未能取得更大進展，22席與改選前持平。

立憲民主黨代表野田佳彥這次選戰主打對抗物價上漲，提出從2026年4月起，取消1年的食品消費稅。然而，國民民主黨和參政黨也主張減稅，甚至乾脆廢除消費稅，使得立憲民主黨的政見無法突出。

自民黨的保守派候選人接連落馬。在比例代表選區中落選的包括自民黨幹事長代理佐藤正久、前參議院院長山東昭子、「保守團體之會」代表幹事赤池誠章、前眾議員杉田水脈、參議院內閣委員長和田政宗，以及前眾議員長尾敬。

自民黨這次在比例代表選區只拿下12席，與2010年並列史上最低。在32個「1人區（單一改選選區）」只拿下14席、敗北18席，遠低於上次選舉的28勝。

對於他個人的進退問題，石破茂昨晚受訪表示，自民黨依舊是最大黨，日本面臨物價上漲、成長放緩，以及日益嚴峻的安全保障環境等，都是必須應對的課題，「身為最大黨，有需要承擔的責任，以及應該對國家履行的義務，必須深刻認識到這一點」，顯示有意繼續執政的態度。對於敗因，他則分析是發放現金方案，沒有讓大眾充分理解。

不過，繼去年10月眾議院選舉後，石破茂連續第二次在大型國政選舉中失利，若加上今年6月的東京都議會選舉則是3連敗，他的責任問題持續發酵。

石破茂雖然有意留任，但自民黨最高顧問麻生太郎據稱已表態，「不會同意他續任」。2009年，當時擔任首相的麻生太郎領導自民黨在眾議院選舉慘敗，身為麻生派的石破茂卻槍口對內，要求麻生辭任總裁（黨主席）。時隔16年，換成麻生對石破茂開出問責的第一槍，可謂是「麻生的復仇，16年不晚」。

去年在自民黨總裁選舉敗給石破茂的高市早苗，更是在選前預測情況不利時，就透露有再戰自民黨總裁選舉的意願。

政治評論家田崎史郎今天在朝日電視台節目上表示，石破茂有意留任，「在黨內幾乎得不到任何理解」。他更透露，「我昨晚和幾名自民黨議員聊過，他們都憤怒說，『他怎麼能那麼厚臉皮？』」

他指出，實際上，自民黨在2002年修訂黨章時設下罷免條款，若有過半數的「國會議員黨員」與「都道府縣支部聯合會代表」共同提出要求，則可以提前實施總裁選舉，據知黨內已經有人準備啟動該程序。