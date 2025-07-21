以軍在物資救濟站附近開火 加薩再添93亡魂

加薩民防部門指出，以色列軍隊今天在飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦領土，對一群嘗試領取人道援助物資的巴勒斯坦民眾開火，造成93人喪命，數十人受傷。

法新社報導，當裝載援助物資的卡車抵達加薩北部時，有80人遭射殺，另有9人在南部拉法（Rafah）一個援助站附近遭槍擊；而就在24小時前，同一地點已有數十人命喪以色列槍火下。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，在加薩南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）一個救濟站附近，有4人身亡。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，由25輛卡車組成的糧食援助車隊在越過以色列邊境、通過檢查哨後不久，就在加薩市（Gaza City）附近「遇到大批飢餓民眾，這些人群隨後遭遇槍擊」。

以色列軍方對死亡人數提出異議，並說當時有數千人聚集在加薩市附近，以軍鳴槍示警是為了「消除對他們構成的立即威脅」。

在加薩市，36歲的卡西姆（Qasem Abu Khater）告訴記者說，他衝上前去想拿一袋麵粉，卻發現那裡擠滿數以千計絕望的飢民，「致命的擁擠人潮相互推擠」。

他說：「戰車朝我們胡亂開火，以色列狙擊手對我們開槍，就像在森林裡獵殺動物一樣…數十人在我眼前死去，沒有誰能救得了誰。」

世界糧食計劃署譴責對尋求援助平民施以的暴行，說這「令人完全無法接受」。