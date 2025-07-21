以軍在物資救濟站附近開火 加薩再添93亡魂
加薩民防部門指出，以色列軍隊今天在飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦領土，對一群嘗試領取人道援助物資的巴勒斯坦民眾開火，造成93人喪命，數十人受傷。
法新社報導，當裝載援助物資的卡車抵達加薩北部時，有80人遭射殺，另有9人在南部拉法（Rafah）一個援助站附近遭槍擊；而就在24小時前，同一地點已有數十人命喪以色列槍火下。
加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，在加薩南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）一個救濟站附近，有4人身亡。
聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，由25輛卡車組成的糧食援助車隊在越過以色列邊境、通過檢查哨後不久，就在加薩市（Gaza City）附近「遇到大批飢餓民眾，這些人群隨後遭遇槍擊」。
以色列軍方對死亡人數提出異議，並說當時有數千人聚集在加薩市附近，以軍鳴槍示警是為了「消除對他們構成的立即威脅」。
在加薩市，36歲的卡西姆（Qasem Abu Khater）告訴記者說，他衝上前去想拿一袋麵粉，卻發現那裡擠滿數以千計絕望的飢民，「致命的擁擠人潮相互推擠」。
他說：「戰車朝我們胡亂開火，以色列狙擊手對我們開槍，就像在森林裡獵殺動物一樣…數十人在我眼前死去，沒有誰能救得了誰。」
世界糧食計劃署譴責對尋求援助平民施以的暴行，說這「令人完全無法接受」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言