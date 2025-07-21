快訊

中選會主委李進勇被爆濫用公務車 張斯綱：幫你跑腿當Ubereats？

為認祖歸宗纏訟20年！吳火獅私生女討新光百億家產 提告6兄姊

都在風抗係數內…光電板被吹毀四散 調查報告揭這環節出問題

以軍在物資救濟站附近開火 加薩再添93亡魂

中央社／ 加薩市20日綜合外電報導

加薩民防部門指出，以色列軍隊今天在飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦領土，對一群嘗試領取人道援助物資的巴勒斯坦民眾開火，造成93人喪命，數十人受傷。

法新社報導，當裝載援助物資的卡車抵達加薩北部時，有80人遭射殺，另有9人在南部拉法（Rafah）一個援助站附近遭槍擊；而就在24小時前，同一地點已有數十人命喪以色列槍火下。

加薩民防局發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）說，在加薩南部的汗尤尼斯（Khan Yunis）一個救濟站附近，有4人身亡。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）表示，由25輛卡車組成的糧食援助車隊在越過以色列邊境、通過檢查哨後不久，就在加薩市（Gaza City）附近「遇到大批飢餓民眾，這些人群隨後遭遇槍擊」。

以色列軍方對死亡人數提出異議，並說當時有數千人聚集在加薩市附近，以軍鳴槍示警是為了「消除對他們構成的立即威脅」。

在加薩市，36歲的卡西姆（Qasem Abu Khater）告訴記者說，他衝上前去想拿一袋麵粉，卻發現那裡擠滿數以千計絕望的飢民，「致命的擁擠人潮相互推擠」。

他說：「戰車朝我們胡亂開火，以色列狙擊手對我們開槍，就像在森林裡獵殺動物一樣…數十人在我眼前死去，沒有誰能救得了誰。」

世界糧食計劃署譴責對尋求援助平民施以的暴行，說這「令人完全無法接受」。

民防 以色列 巴勒斯坦 加薩走廊

延伸閱讀

教宗抨擊加薩戰爭野蠻 疾呼和平解決衝突

以軍對尋求援助群眾開火 73巴勒斯坦人喪生數十傷

以色列襲擊加薩救濟站 巴勒斯坦人覓食再添39死

以色列擬將加薩居民遷入封閉區域 引發強烈反彈

相關新聞

日參院選舉最終席次揭曉！執政聯盟未過半 4在野黨已拒絕「大聯合」

日本共同社報導，日本第27屆參議院選舉結果出爐，最新席次顯示，自民黨與公明黨合計僅拿下122席，較先前減少19席，未達過...

極左極右未成日本政治主流 學者分析日本選民特性

日本自民、公明兩黨執政聯盟在本次參院改選慘敗，在野的國民民主黨與參政黨席次大幅躍進。東京大學政治學教授牧原出接受朝日新聞...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

日本參議院選舉結果確定 40名女性當選創新高

日本20日舉行第27屆參議院選舉結果底定，女性當選者達40人，不僅超越上一屆2022年的35人，也寫下歷史新高，占這次選...

面對歐洲3國制裁威脅 伊朗25日將與英法德核談判

伊朗外交部發言人今天表示，伊朗、英國、法國和德國將於25日在伊斯坦堡舉行核談判。這3個歐洲國家曾警告，若未能恢復談判，伊...

歸化日籍中國人參選…反共的石平當選 「為在日華人打拚」的吉永仍敗

2024年成功歸化為日本國籍的外國人達8863人，來自中國大陸的人數高達3122人，成為日本歸化人口最多的國籍來源。本次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。