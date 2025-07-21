極左極右未成日本政治主流 學者分析日本選民特性

日本自民、公明兩黨執政聯盟在本次參院改選慘敗，在野的國民民主黨與參政黨席次大幅躍進。東京大學政治學教授牧原出接受朝日新聞專訪，分析日本政治的現狀。

牧原指出，冷戰結束至今30年，全球化迅速發展，在日本，自民黨等主要政黨長期支持全球化，但目前世界各國政壇出現以民粹主義形式表現的「反全球化」浪潮，日本也不例外。例如，令和新選組屬於左派，新崛起的參政黨屬右派。他說，參政黨崛起的部分因素，是吸引原本支持前首相安倍晉三的自民黨支持者。

牧原認為，本次選舉可見，反全球化的左派與右派，以及居於中間位置的全球化派的政治結構。不過，三者的對立沒有產生像歐美國家一樣的社會分裂，因為日本中產階級的生活壓力沒有歐美那麼大，居留在日本的外國人比例也不算高。

他說，借用社會學者小熊英二等人的分析，日本當前的反全球化影響力，只相當於1990年代「網路右翼」的程度，可稱為「療癒型反全球化」。

他認為，極左或極右勢力至今之所以未成為日本政治主流勢力，是因為日本選民偏好「正當」的「良性同儕壓力」。貿易立國的日本，沒有條件與全球化決裂。

牧原指出，即使反全球化勢力想攪動政局，這種同儕壓力依然強大。中間派的全球化有堅實的支持基盤，短期內不太可能瓦解。未來內閣改組與各政黨，能否向國民清楚傳達全球化的意義，十分重要。