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反移民極右派政黨崛起 日自民黨優勢喪失

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
日本參議院選舉近日落幕，目前看來因為經濟衰退、觀光客增加與執政黨軟弱等因素，讓極右派政黨的席次有不小成長。（中央社示意圖）
日本參議院選舉近日落幕，目前看來因為經濟衰退、觀光客增加與執政黨軟弱等因素，讓極右派政黨的席次有不小成長。（中央社示意圖）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】日本人開始對移民感到反感？日本參議院選舉20日落幕，極右派小黨參政黨席次從2席有望增加到15席，許多右派政黨的席次都有明顯成長。外媒分析，雖然日本移民僅380萬、佔人口約7%，但民眾對於移民仍有一定焦慮。另外，自民黨過於軟弱、對美談判不利、通膨、出生率下降，都讓反對黨獲得不少支持。

經濟衰退影響執政

根據《半島電視台》報導，日本參議院選舉20日落幕（改選半數席次），依據目前的出口民調，執政黨自民黨與公明黨可能僅獲41席，繼眾議院失去過半後，參議院恐將也失去過半優勢。其中，令外界關注的是極右派小黨「參政黨」的席次有望從2席增加到15席。

目前《NHK》估計席次為自民黨101席、公民黨21席，席次大幅成長的除了參政黨以外，國民民主黨的席次也有望從9席增加到22席。雖然自民黨還是國會最大黨，但比起過去優勢大幅降低。《半島》分析，參政黨透過聚焦選民對經濟衰退的不滿、生活成本上升，還有對移民的部分擔憂，成功獲得選民青睞。

公開稱讚川普

參政黨黨魁神谷宗幣以前曾擔任英語教師與超市經理，在疫情時就曾因為對疫苗抱持懷疑論聲名大噪，且公開稱讚川普是他最崇拜政治人物。他在專訪中強調，希望透過抗拒全球化的方式，創造「日本優先」的社會，但他也重申不是要完全禁止移民。

不過由於日圓走貶、觀光客因此增加，但日本整體經濟又停滯不前，確實還是讓部分日本人出現排外心態。《半島》也指出，雖然日本長期以來民眾立場偏右、保守，但與歐洲真正反移民的政黨，如英國的改革黨、德國的另類選擇黨來說，程度並沒有那麼嚴重。

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日本 移民 自民黨 經濟衰退

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