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自民黨70年首次雙失眾參兩院半數 在野黨見縫插針

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
本次參院選舉執政聯盟自公兩黨慘敗，首相石破茂（左二）昨晚明確表態將留任，以應對美國關稅談判等挑戰。歐新社
本次參院選舉執政聯盟自公兩黨慘敗，首相石破茂（左二）昨晚明確表態將留任，以應對美國關稅談判等挑戰。歐新社

日本參議院昨（20日）投開票，自民黨為主的執政聯盟在參眾兩院同時失去過半席次，是1955年自民黨建黨以來首次。多個在野黨領袖相繼表態，否認與自民、公明兩黨或石破茂政權結盟的可能。

立憲民主黨黨主席野田佳彥在昨日晚間的電視節目中說，不可能與被國民說「不」的政府合作，將繼續爭取換黨執政，指在野黨之間應加強對話與合作。日本維新會黨主席吉村洋文在昨晚開票中心的記者會也表示，「目前沒有考慮與自民黨組成聯合政權。」

國民民主黨黨主席玉木雄一郎在朝日電視台節目中，談到與自、公兩黨的合作時表示：「不可能與石破茂政權合作。」他批評去年底與執政黨達成的協議，至今尚未履行，表達強烈不滿。

參政黨代表神谷宗幣於今日凌晨舉行記者會，他說，「若立刻將席次出借（給執政黨），那就是違背國民託付的信任。」

執政聯盟自公兩黨慘敗，但首相石破茂昨晚已明確表態將留任，以應對美國關稅談判等挑戰。

本次選舉在野勢力明顯重組：國民民主黨席次翻四倍，加上未改選的5席，總共超過21席，未來在參院可單獨提出含預算等法案；參政黨擴張至15席，可單獨提出非預算的法案。

年輕選票明顯轉向，30歲以下約兩成選民在政黨比例代的投票中，各自支持國民民主與參政黨；立憲民主黨席次成長有限。日本維新會超越目標，共產黨席次下滑，令和新選組小幅增長，日本保守黨與社民黨分別取得2席與1席；新興政黨「未來之隊」首次進入國會。

日本 石破茂 民主黨

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