執政聯盟參院選舉失利 日相石破茂：無意請辭！

日本自民黨與公明黨組成的執政聯盟，繼去年10月失去眾議院多數後，此次選舉又失去參議院過半席位，沒能贏得維持控制權所需的50席。儘管日本首相石破茂的領導地位動搖，黨內也出現逼宮聲浪，但他表明不打算辭職。這個結果可能進一步擾亂市場。

這是石破茂自去年10月出任首相以來第二次慘淡的選舉表現，雖然說，執政聯盟至少獲得46席可能足以保住他的職位。他周日晚間多次被問及是否打算繼續擔任首相與黨魁時，簡短回應「沒錯」。

石破茂表示：「我仍有許多必須為國家履行的職責，包括實現超過通膨的薪資增長、達成千兆日圓國內生產總值，以及應對日益緊張的安全環境。雖然計票仍在進行，但我們似乎已贏得各黨中最多的席次。」

整體而言，執政聯盟預計將失去超過16席。選舉結果顯示，民眾對生活成本危機的不滿持續升溫，削弱了對執政聯盟的支持度，並使主張減稅或反對外國人湧入的小型民粹政黨受益。

市場參與者擔心，石破茂領導力進一步弱化，將促使執政聯盟向反對黨讓步，包括削減銷售稅。投資人愈來愈懷疑立法者能否控制支出，這是推動日本公債殖利率攀升至20多年來最高水準的因素之一。

選舉結果公布後，日圓在早盤交易中上漲約0.5%。日本股市和債市因公共假日休市。

參議院席次優勢縮小可能使石破茂的政策議程更加混亂，使得與美國的貿易談判複雜化，並可能導致他丟掉首相職位。過去三位失去參議院多數席位的自民黨首相均在兩個月內下台，包括2007年首次擔任首相的安倍晉三。

雖然1993年眾議院選舉後，八黨聯盟曾短暫將自民黨趕下台，但這次不太可能重演。反對黨分裂成約十幾個政黨，過於分散，無法在對石破茂提出不信任案時，團結組成任何穩定的替代聯盟，這意味自民黨可能透過逐案協商來拼湊支持。

極右「參政黨」支持率飆升

NHK出口民調顯示，最大在野黨立憲民主黨預計將拿下18至30席，較原本的22席略有波動。

近年透過YouTube崛起的右翼政黨「參政黨」以「日本優先」與「外國人無聲入侵」為訴求，獲得熱烈回響，預計將從原先的1席突破至兩位數，躍升至10至15席，儘管該黨目前在眾議院僅有3席。

立憲民主黨黨魁野田佳彥表示，將在聽取石破茂可能於周一記者會的發言後，考慮是否在眾議院提交不信任案。

權力較小的參議院無法任命首相、進行不信任投票或阻止預算通過，但能延遲或阻擋其他立法，可能導致決策過程陷入僵局。