敘利亞斯威達省持續停火 死亡數攀至1120人

觀察組織今天表示，儘管停火看似仍在持續，自上週末以來，敘利亞德魯士（Druze）少數民族核心地帶斯威達省（Sweida）暴力事件造成的死亡人數已攀至1120人。

法新社報導，「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）表示，死者包括427名德魯士族戰鬥人員、298名德魯士族平民，其中194人遭「國防和內政部人員草率處決」。

敘利亞人權瞭望台表示，死者也包括354名政府安全人員和21名遜尼派貝都因族（Bedouin）人，其中3名平民是遭德魯士族戰鬥人員「草率處決」；另有15名政府軍在以色列砲火下喪生。

德魯士族和貝都因族是世仇，先前的協議不但未能停止兩方的衝突，還愈演愈烈，伊斯蘭主義者領導的敘利亞政府、以色列軍隊和敘國其他地區的武裝部落都被牽扯進來。所幸昨天對外宣布的停火似乎至今還有效。

敘利亞人權瞭望台表示，自午夜（格林威治標準時間19日21時）左右，「斯威達一直處於平靜但提高警覺的狀態」。敘利亞人權瞭望台同時指出，政府安全部隊封鎖了通往該省的道路，避免部落戰鬥人員前往該處。

聯合國旗下的國際移民組織（International Organization for Migration）表示，斯威達省有超過12萬8000人因暴力而流離失所。