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日本參議員選舉大勢底定 自民黨執政聯盟確定未能過半 1955年以來首次

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為兼任自民黨總裁的日相石破茂20日在東京的自民黨中央黨部，看參議員選舉的即時開票情形。路透
圖為兼任自民黨總裁的日相石破茂20日在東京的自民黨中央黨部，看參議員選舉的即時開票情形。路透

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。

自公執政聯盟如今在國會參眾2院都是少數，陷入「雙少數」困境。這是自上世紀的1955年以來，由自民黨領導的歷屆日本政府首例。

1955年也是當時的自由黨和「日本民主黨」合併為自民黨，形成影響日本政局巨大的「55年體制」由來。

這次參議員共改選半數的124席，並補選東京都選區的1席，即共選出125席。

自公執政聯盟未改選席次共75席，其中自民黨62席、公明黨13席，需至少50席才能過半，而這50席也是石破在選前公開定調的此次選舉「勝負線」，即保住50席就「不算敗選」。

然而截至日本時間21日凌晨4時多（台灣時間同日凌晨3時多），儘管開票作業仍未結束，還有5席結果尚未底定，但日本放送協會（NHK）等各主流日媒已紛紛以快訊方式，報導自公執政聯盟確定無法在參院過半。

自民黨 日本

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