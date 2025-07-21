日本人優先口號正中選民心聲 參政黨成選戰大贏家

日本極右派「參政黨」無疑是今天參議院選舉最大贏家之一，對移民「無聲入侵」示警、對減稅與福利支出的承諾，都是他們贏得支持的關鍵。

路透社報導，參政黨在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間發跡於影音平台YouTube，廣傳疫苗接種和全球精英派系的陰謀論，並靠著「日本人優先」訴求打入主流政治。

參政黨3年前在參議院248席僅取得1席，日本放送協會（NHK）預測該黨這次選舉將大有斬獲，一舉贏得10到22席之間。

參政黨47歲代表神谷宗幣選後告訴日本電視公司（NTV）說：「『日本人優先』口號的意思，是透過抵擋全球化來重建日本人民的生計。我並不是說我們應該徹底禁止外國人，也並非說所有外國人都應該離開日本。」

政治分析家指出，神谷的訊息正中選民心聲：經濟不佳已夠讓人心煩，近年來貨幣疲軟吸引破紀錄觀光客之下，讓日本人原就難以負擔的物價進一步高漲。

快速老化的日本社會去年外國人數量達到約380萬人，即便僅占日本總人口的3%，與美歐占比對照之下根本微不足道，這個數字仍創新高紀錄。

神谷這位前超市經理和英語老師於選前告訴路透社，美國總統川普的「大膽政治風格」讓他獲得啟發。

他同時也被拿來與德國另類選擇黨（AfD）和英國改革黨（Reform UK）相提並論，儘管在日本，右翼民粹主義政策尚未如在歐洲和美國一般紮根。

神谷表示，選後他計劃效仿歐洲新興民粹主義政黨的做法，與其他小黨結盟，而非與自民黨政府合作，畢竟日本戰後迄今大多由自民黨執政。

而日本政治已經因為參政黨聚焦移民議題而往右偏。選前不久，首相石破茂政府宣布新行政機構，以打擊外國人的「犯罪和擾亂治安行為」，他的政黨也承諾實現「非法外國人歸零」的目標。

參政黨與其他反對黨相同之處在於，他們同樣呼籲減稅、增加兒童福利，而這些政策讓投資者對日本財政健康和巨額債務憂心忡忡。然而，參政黨與其他反對黨不同之處在於，他們在網路上擁有更大的影響力，可以運用這個管道攻擊日本的政治建制派。

神谷表示，參政黨在參議院的突破只是起步而已。

他說：「我們正在一步步推升我們的人數，不讓民眾失望。透過建立一個扎實的組織，並確保取得50、60個席次，我深信我們的政策最終會成為現實。」