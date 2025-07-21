以軍對尋求援助群眾開火 73巴勒斯坦人喪生數十傷

加薩民防機構指出，以色列部隊今天在飽受戰亂肆虐的加薩走廊對試圖領取人道援助的巴勒斯坦群眾開火，造成73人喪生、數十人受傷。

法新社報導，運送援助物資的一車車卡車抵達加薩走廊（Gaza Strip）北部時，有至少67人遇害，另外6名死者據報於此前24小時在加薩南部拉法（Rafah）一個援助點附近遭到槍擊而喪生。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）指出，運送糧食援助的所屬25部卡車車隊從以色列越境、通過檢查哨之後不久，在加薩巿（Gaza City）附近「遇見遭到槍擊的大批饑餓平民」。

以軍對死亡人數提出質疑，表示數以千計民眾聚集加薩巿，士兵當時「為了消除他們所面臨的直接威脅」而開槍示警。

平民為獲得援助物資而喪生已經成為加薩的日常。加薩當局歸咎以軍在長期缺糧、缺乏民生必需品的情況之下，對湧向援助中心的大批群眾開火。

聯合國本月稍早表示，包括命喪援助車隊行經路線上的民眾在內，自從5月底以來已有近800名尋援助者遇害。