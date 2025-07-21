快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

以軍對尋求援助群眾開火 73巴勒斯坦人喪生數十傷

中央社／ 加薩巿20日綜合外電報導

加薩民防機構指出，以色列部隊今天在飽受戰亂肆虐的加薩走廊對試圖領取人道援助的巴勒斯坦群眾開火，造成73人喪生、數十人受傷。

法新社報導，運送援助物資的一車車卡車抵達加薩走廊（Gaza Strip）北部時，有至少67人遇害，另外6名死者據報於此前24小時在加薩南部拉法（Rafah）一個援助點附近遭到槍擊而喪生。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）指出，運送糧食援助的所屬25部卡車車隊從以色列越境、通過檢查哨之後不久，在加薩巿（Gaza City）附近「遇見遭到槍擊的大批饑餓平民」。

以軍對死亡人數提出質疑，表示數以千計民眾聚集加薩巿，士兵當時「為了消除他們所面臨的直接威脅」而開槍示警。

平民為獲得援助物資而喪生已經成為加薩的日常。加薩當局歸咎以軍在長期缺糧、缺乏民生必需品的情況之下，對湧向援助中心的大批群眾開火。

聯合國本月稍早表示，包括命喪援助車隊行經路線上的民眾在內，自從5月底以來已有近800名尋援助者遇害。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

全台護國遶境結束加開1場在雲林 車隊百里接力掃街炒熱選情

以色列襲擊加薩救濟站 巴勒斯坦人覓食再添39死

影／網紅鳳梨座車遭槍擊影像曝光 歹徒囂張騎射冒槍火、路人掩耳逃

以色列擬將加薩居民遷入封閉區域 引發強烈反彈

相關新聞

日本參議員選舉大勢底定 自民黨執政聯盟確定未能過半 1955年以來首次

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。

日參院選舉執政聯盟吞敗 日相石破茂面臨逼宮

日本廿日舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持...

越南下龍灣船難35死4失蹤 我交通部：沒有台灣人

一艘載有多個家庭、乘客及組員共四十九人的遊船，十九日下午在聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的越南下龍灣水域遭...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

日本人優先口號正中選民心聲 參政黨成選戰大贏家

日本極右派「參政黨」無疑是今天參議院選舉最大贏家之一，對移民「無聲入侵」示警、對減稅與福利支出的承諾，都是他們贏得支持的...

日參院選舉 米價漲1倍 重擊自民黨

根據廿日參議員選舉出口民調，自民黨與公明黨組成的執政聯盟一如選前各方預料敗選，恐陷入國會兩院「雙少數」困境。綜合外媒報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。