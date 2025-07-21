快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

澳智庫：西方削減東南亞發展援助 中國影響力將擴大

中央社／ 雪梨20日綜合外電報導

澳洲智庫羅伊國際政策研究院今天公布研究指出，在美國總統川普政府和其他西方捐助國大幅削減援助的背景下，中國對東南亞發展的影響力將會擴大。

法新社報導，雪梨的羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）指出，東南亞在面臨西方官方發展融資的削減，以及美國「極為懲罰性」的貿易關稅，使這個區域處在「不確定的時刻」。

羅伊國際政策研究院還表示：「西方援助縮減有拱手讓中國扮演更大角色的風險，不過其他亞洲捐助國的重要性也會增加。」

根據羅伊國際政策研究院這份年度報告，2023年東南亞獲得的官方發展融資總額「略微」增至290億美元。但川普自此已暫停了高達約600億美元發展援助，當中大部分是美國的海外援助計畫。

根據報告，法國和德國在內的7個歐洲國家以及歐洲聯盟已宣布削減2025年至2029年間執行的172億美元援助。英國也表示要減少76億美元的年度援助，以將資金重新分配給國防。

這項研究預測，根據最近的相關宣布，對東南亞的整體官方發展融資於2026年前將會減少超過20億美元，「這些削減將會對東南亞造成嚴重打擊」。

該研究表示：「東南亞發展融資格局的重心似乎將會向東轉移，尤其轉向北京，但東京和首爾也有。」

「隨著西方發展援助減少，作為這個地區發展上的行為者，中國的相對重要性將會提升。」

該報告指出，2023年北京對東南亞的發展融資增加16億美元至49億美元，其中大部分透過諸如印尼和馬來西亞的鐵路連結等大型基礎建設計畫。

與此同時，中國對東南亞所作基礎建設承諾激增4倍到將近100億美元，這在很大程度上是因為緬甸的皎漂深海港（Kyaukphyu Deep Sea Port）計畫重啟。

馬來西亞 美國 東南亞

延伸閱讀

美中關稅休戰再延三月挨酸「TACO又上線」 他猜：台灣稅率低於20％

川習會有望？外媒曝：傳在APEC峰會前見面

川普關稅協議真有效？他搬歷史證據：今天簽約明天毀約

川普撤換Fed主席風聲再起！傳貝森特私下建議「勿開除鮑爾」 理由曝光

相關新聞

日本參議員選舉大勢底定 自民黨執政聯盟確定未能過半 1955年以來首次

日本20日選舉參議員，自民黨與公明黨組成的執政聯盟，已確定未能獲得保有參議院過半席次所需的50席。

日參院選舉執政聯盟吞敗 日相石破茂面臨逼宮

日本廿日舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持...

越南下龍灣船難35死4失蹤 我交通部：沒有台灣人

一艘載有多個家庭、乘客及組員共四十九人的遊船，十九日下午在聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產的越南下龍灣水域遭...

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開...

日本人優先口號正中選民心聲 參政黨成選戰大贏家

日本極右派「參政黨」無疑是今天參議院選舉最大贏家之一，對移民「無聲入侵」示警、對減稅與福利支出的承諾，都是他們贏得支持的...

日參院選舉 米價漲1倍 重擊自民黨

根據廿日參議員選舉出口民調，自民黨與公明黨組成的執政聯盟一如選前各方預料敗選，恐陷入國會兩院「雙少數」困境。綜合外媒報導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。