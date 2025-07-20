日參院大選自公兩黨失利 「後石破」人選較勁受關注

日本參議院大選，自民黨與公明黨組成的聯合政權難以取得過半席次，自民黨面臨在眾參兩院皆「少數執政黨」的窘況，是創黨70年來首見。自民黨總裁石破茂無意下台，恐難敵洶湧政局，「後石破」時代繼任人選縱橫較勁的暗潮備受關注。

日本參議院大選今天投開票，根據日媒出口民調，自民黨預料獲得33席，可能打破1989年創黨以來最低36席紀錄。公明黨預料得到8席，執政聯盟合計41席，遠低於參議院過半所需，也低於日本首相、自民黨總裁石破設下的50席目標。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。自公兩黨組成的聯合政權在這次大選若未拿下50席改選席次，在參議院就無法維持過半。

今晚10時左右，石破接受日本放送協會（NHK）採訪時被問及未能在參議院取得過半席次的話是否會下台。石破表示，自民黨在參議院仍是「第一大黨，對國家有責任」。言下之意，無意下台。

對於聯合執政的自公兩黨在眾參議院面臨未過半的窘境，石破明天將與公明黨代表（主席）齊藤哲夫研商，之後召開記者會。不論石破內閣是否下台，政局勢必暗潮洶湧。

日本讀賣新聞報導，這次參議院大選自民黨失利，政壇最大焦點就是「首相石破的去留」問題。去年10月眾議院大選，石破領軍的自民黨失利，這次參院大選再輸，按慣例理應下台。

自民黨內有人指出，「石破不會下台」，石破今晚受訪時也表示要持續「對國家負責」。

一般認為，日美關稅談判目前還在進行，石破認為這是「國難」當頭，有必要對國家負責，要持續施政。不過，自民黨總裁未曾有過連兩次國政大選敗選卻不用下台的例子。自民黨內可能出現「逼宮」。

讀賣新聞指出，作為「後石破」人選之一的前經濟安全保障大臣高市早苗18日在輔選自民黨籍參議院候選人時就說，「已下決心，要讓自民黨重新挺直背脊，我要奮戰」。這番話被解讀為如果自民黨這次參院大選失利，就要逼石破下台，取而代之。

決定參議院大選結構的臨時國會傾向於8月1日召開。如果石破茂下台，自民黨就得實施黨總裁選舉，選出新總裁後，要在國會的首相指名選舉過關才行。相關選舉日程都需協調。

在臨時國會召開之前，自民黨內要選出「後石破」人選，黨內的派系（舊派閥）將進行合縱連橫。

報導分析前首相岸田文雄回鍋當首相的可能性。國會所在的永田町早已在檯面下進行「石破下台」後的佈局協商，首先是「前首相岸田回鍋」。

有關「後石破」的人選，除了高市早苗外，還有官房長官林芳正、前經濟安全保障大臣小林鷹之、財務大臣加藤勝信等。現階段以岸田的存在感較大。現年67歲的岸田，如果獲得目前在自民黨內還領導派閥（麻生派）的前首相麻生太郎的支持，就很有利。

此外，這次參院大選的另一焦點是可能出現「擴大聯合政權的框架」。自公兩黨所組的聯合政權繼眾院大選後，這次在參院大選也失利，未過半的話，國會運作窒礙難行。預算案、法案等勢必要獲得在野黨的支持才能立法。

一般認為，自公兩黨想拉攏的對象是日本維新會與國民民主黨，但日本維新會的代表（主席）、大阪府知事吉村洋文已明言，「不考慮加入聯合政權」。

國民民主黨幹事長（秘書長）榛葉賀津也今晚受訪時表示，「未考慮加入自公的聯合執政」。國民民主黨這次大選目標拿到16席，加上非改選的席次，總計有21席，可單獨提出預算案等法案。

讀賣報導，自公兩黨可使出「秘招」，那就是拱國民民主黨代表（主席）玉木雄一郎當首相，組成「自公國聯合政權」。這在日本政壇有前例，1994年自民黨、社會黨、先驅黨組成「自社先聯合政權」，拱社會黨委員長（主席）村山富市當首相。

報導說，大媒體的政治記者正關注「永田町的關鍵人物」的發言或秘密集會。所謂關鍵人物，若是自民黨，就是前首相麻生太郎、前首相岸田文雄、幹事長森山裕。國民民主黨，就是黨代表玉木雄一郎、代表代理兼國會對策委員長古川元久。

另有媒體人指出，「這次參政黨旋風也值得關注。現在日本憲政正漸捲起大波浪，立憲民主黨也可能提出內閣不信任案」。