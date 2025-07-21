聽新聞
0:00 / 0:00

經濟再生大臣：關稅談判 不受選舉影響

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國總統川普新的關稅大限日為八月一日，外界擔心執政聯盟無法取得過半數席次，恐影響日美間的關稅談判，對此，日本經濟再生大臣赤澤亮正廿日表示，選舉結果不會影響關稅談判，他並表示，近期會訪美，展開第八輪部長級會談。

據日本產經新聞報導，日本廿日舉行參議院選舉，近日有評論指出，如果執政聯盟（自民黨與公明黨）無法在參議院取得過半數席次，首相石破茂可能提前下台，日本與美國之間的關稅談判也可能被迫暫緩。

日本經濟再生大臣赤澤亮正昨天接受媒體採訪時，面對外界的擔憂時表示：「我們以國家利益為最優先順位，選舉結果不會對關稅談判造成特別的影響」。

赤澤還提到，近期將訪美，被問到如果執政聯盟參議院席次未達過半數，是否仍會訪美，赤澤回應：「最大限度追求國家利益的立場，不會有任何變化。」

關稅 川普

延伸閱讀

領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本自民黨參院選情恐慘敗 傳石破茂有意續任「湧逼宮聲浪」

日本參議院選舉登場！最快20日深夜大勢底定 民眾透過選票評價石破茂政府

日參院大選「日本人優先」黨看漲 小泉人氣恐難救自民黨

相關新聞

美韓最快下周再協商！川普對南韓祭25%關稅 美前官員估「最多降至15%」

美國總統川普對南韓祭出25%關稅，前美國助理貿易代表比曼預測，即使談判順利，南韓稅率最多只會降到15%到18%；專家認為...

經濟再生大臣：關稅談判 不受選舉影響

美國總統川普新的關稅大限日為八月一日，外界擔心執政聯盟無法取得過半數席次，恐影響日美間的關稅談判，對此，日本經濟再生大臣...

川普威脅課稅 ECB本周會議 專家料利率不變

歐洲央行（ECB）將於周四（廿四日）召開決策會議，經濟學家預料將維持存款利率在百分之二不變，並靜待七周暑假結束之後，於九...

美中關稅停戰助力！陸6月對美出口稀土 較5月飆升逾6倍

最新數據顯示，大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，稀土關鍵礦產流量急劇復甦。

川普政府產業與國別關稅 8月1日將同步生效

彭博引述知情人士報導，川普正準備在未來兩周推出針對特定產業的關稅措施，預計先發布對銅課徵50%關稅的細節，目標是將國別與...

川普總是退縮？ 彭博：貿易戰章法其實有跡可循

川普總統的關稅公告看似亂無章法，卻有些規則可循：美國經濟運行良好時，川普更願將貿易戰升級，或堅持爭取更有利的協議；若經濟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。