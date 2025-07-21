經濟再生大臣：關稅談判 不受選舉影響

美國總統川普新的關稅大限日為八月一日，外界擔心執政聯盟無法取得過半數席次，恐影響日美間的關稅談判，對此，日本經濟再生大臣赤澤亮正廿日表示，選舉結果不會影響關稅談判，他並表示，近期會訪美，展開第八輪部長級會談。

據日本產經新聞報導，日本廿日舉行參議院選舉，近日有評論指出，如果執政聯盟（自民黨與公明黨）無法在參議院取得過半數席次，首相石破茂可能提前下台，日本與美國之間的關稅談判也可能被迫暫緩。

日本經濟再生大臣赤澤亮正昨天接受媒體採訪時，面對外界的擔憂時表示：「我們以國家利益為最優先順位，選舉結果不會對關稅談判造成特別的影響」。

赤澤還提到，近期將訪美，被問到如果執政聯盟參議院席次未達過半數，是否仍會訪美，赤澤回應：「最大限度追求國家利益的立場，不會有任何變化。」