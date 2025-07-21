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台裔蓮舫 再當選參議員
日本參議院選舉廿日投開票，台裔前參議員蓮舫這次以立憲民主黨在比例代表方面參選，開票後不久便傳來她確定當選的訊息，這是她第五度當選參議員。
現年五十七歲的蓮舫父親是台南人、母親是日本人。她曾在日本演藝圈發展，也擔任過女主播，二○○四年在參議院東京選區首度當選，在以前的民主黨政權時代曾擔任過行政刷新大臣，也擔任過以前的民進黨（民主黨的後繼政黨）黨代表（黨主席）。
蓮舫去年七月在東京都知事選舉時，接受立憲民主黨、共產黨的支援，以無黨派人士身分出馬參選，得票數居第三。
東京都知事選舉後，蓮舫透過社群表示，「目前暫未考慮重返國政」，不過，因為她在東京都知事選舉時拿到一二八萬票，知名度仍高，立憲民主黨認為蓮舫可吸納比例代表的選票，因此提名她參選。
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