日參院選舉 後石破時期 小泉、高市爭出頭

日本參院選舉後，首相石破茂恐陷入「跛腳」，甚至引咎請辭自民黨總裁、遭逼宮下台，「後石破」時期的自民黨總裁熱門人選有農林水產大臣小泉進次郎與前經濟安保擔當大臣高市早苗，在野黨中有望成為首相的熱門人選則有：立憲民主黨代表野田佳彥與國民民主黨代表玉木雄一郎。

六十四歲的高市十八日就表態第三度挑戰自民黨總裁寶座之意。她表示，「我已下定決心，將重塑自民黨的骨幹力量，本人將為此奮鬥」。她在去年九月總裁選舉時，與石破進入第二輪決選，但前首相兼總裁岸田文雄等黨內派系決定挺石破，使她鎩羽而歸。

自民黨二○二一年成立的「自由開放印太戰略本部」，今年三月在高市與麻生會談後五月重啟，舊「安倍派」、反石破的黨籍國會議員等約六十人出席，被認為是替「後石破」時代布局。自民黨主流派擔憂該戰略本部可能成為「反石破」勢力及非主流派集結的重心。

日本媒體人田崎史郎在東京放送電視台（ＴＢＳ）節目中透露，根據自民黨內部說法，此次選戰最常受邀助選的兩大黨內政治明星依序是小泉進次郎及高市。小泉進次郎的高人氣在六月東京都議員選舉時亦復如此，日媒引述相關人說法，「只要他在選戰最後衝刺階段站台，就可幫助在當選邊緣的候選人順利當選」。

去年十月上台的石破內閣最低的民調紀錄是五月的百分之廿點九。小泉進次郎五月廿一日以替石破內閣「救火」之姿出任農水大臣後，致力解決日本社會稱為「令和（日本目前的年號）米荒」和米價飆漲的民生問題，六月有日媒民調顯示，內閣支持率一度升至百分之廿七點。

年僅四十四歲的小泉進次郎的父親、前首相小泉純一郎雖已卸任，但其任內在日本民間擁有很高聲望，留給他豐厚的黨內人脈及庇蔭。

六月有日媒民調顯示，對「誰最適合擔任下任首相」的提問，小泉進次郎即以百分之廿點七的支持率獨占鰲頭。

在野陣營部分，六十八歲的野田曾在已解散的民主黨執政時曾任首相，是民主黨籍首相中任期最久的一位。他去眾院後原計畫聯合其他在野黨實現日本少見的政黨輪替，但最後未能成功整合在野黨。

五十六歲的玉木也許有機會爆冷成為首相。日媒報導說，由於國民民主黨和執政聯盟均屬中間偏右的保守派政黨，因此最後也許出現「自公國」執政聯盟，屆時他將擁有更大的槓桿作為交換條件。