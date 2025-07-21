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日參院選舉 米價漲1倍 重擊自民黨

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本執政黨自民黨在廿日參議院選舉敗選，主因包括米價等物價居高不下；圖為東京民眾十八日正在買米。（法新社）
日本執政黨自民黨在廿日參議院選舉敗選，主因包括米價等物價居高不下；圖為東京民眾十八日正在買米。（法新社）

根據廿日參議員選舉出口民調，自民黨與公明黨組成的執政聯盟一如選前各方預料敗選，恐陷入國會兩院「雙少數」困境。綜合外媒報導，敗選主因至少有米價等物價居高不下；選民不滿石破茂內閣因應川普關稅戰的作為；自民黨未能擺脫已延燒近兩年的政治獻金醜聞，以及少子化讓長期居留日本的外國人增加引發的居留等問題。

英國衛報就分析，這次選舉大有斬獲的參政黨黨魁神谷宗幣抓住選民對高物價和薪資停滯的不滿情緒，尤其是收入較低的年輕選民。全球性通膨和日圓貶值導致日本物價上漲，尤其是作為民生必需品的食物。

其中米價在今年的漲幅近一倍，引起政治危機，日本農林水產大臣江藤拓五月說，從不需要買米，因為支持者送很多給他，這番失言迫使他下台，也重創自民黨民調。石破被迫只能找小泉進次郎接任農水相。

自民黨揮之不去的黨籍國會議員將政治獻金中飽私囊的醜聞，再度淪為全國性選舉敗因之一。這起醜聞自前年十一月引爆，石破等自民黨高層在眾院選後仍未做成大刀闊斧的改革，例如追討款項依法申報。

在外交與國際經貿談判上，石破內閣自視日本是美國在印太獨一無二的夥伴，即使發動貿易戰，對日方會相對優待。

英國金融時報引述知情人士報導，日本政府一度向川普團隊遊說完全豁免對等關稅。批評石破的人士直言，此一立場忽視川普試圖讓美國對外貿易再平衡的核心議程，以及川普的核心信念。這反映出石破內閣在對美貿易談判上的誤判。

另外，去年外籍人士透過歸化取得日籍的人數約八八○○人，其中以中國大陸的三一二二人最多，其次是南、北韓的二二八三人。

這是日本少子化現象嚴重下不得不然的變化，日本朝野為此紛紛提出「外國人政策」。自民黨主張實現「沒有違法外國人」的社會。過去日本的外國居民比起他國並不算多，變多是近來的事，也有說法認為，日本民眾對外國人的不滿主要來自「沒禮貌的遊客」。

對中國等外資在日本購買不動產炒房，東京市中心房產一戶動輒破億日圓，導致日本人反而買不起房子。石破宣布，若日本人正常工作，卻沒法在東京擁有房產，這並不正常，將嚴查炒房。

自民黨 米價 日本

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