日參院選舉執政聯盟吞敗 日相石破茂面臨逼宮

日本廿日舉行參議院選舉，改選半數一二四席和補選一席。日媒出口民調顯示，自民黨、公明黨執政聯盟拿下的改選席次，將遠低於維持參院過半所需，這會是自二戰以來，執政黨首次在參眾兩院都成為少數。

石破茂稱「將繼續擔任首相」

身兼自民黨總裁（黨魁）的首相石破茂廿日在該黨在東京的總部，被記者問及是否打算繼續擔任首相時，回答「是的」，還說日方正和美國進行極其關鍵的關稅談判，「我們絕不能毀了這些談判」。石破同日在日本放送協會（ＮＨＫ）的節目就選舉結果說，「必須謙虛、真誠接受嚴峻的形勢」。

共同社廿日報導，立憲民主黨黨魁野田佳彥同日在富士電視台的節目，就石破續任首相說，「當然會考慮」提交石破內閣的不信任案，時機將在聽取他留任的理由後判斷。

這次參院選舉聚焦在自、公兩黨能否在二四八席的參院維持過半。開票後，日媒就預測自民黨可能會輸，石破將面臨逼宮，這次選舉預料成為日本政治轉捩點。日本每日新聞報導，一位首相官邸幕僚坦言，廿日開票後「恐怕就是政局動盪的開始」。

對去年秋季上台的石破內閣，這次參院選舉是繼去年十月眾院大選後的第二度國政選舉。自公兩黨在該次大選已未能在眾院過半，成為「少數執政黨」。

投票結束後，日本讀賣新聞根據出口民調指出，自民黨在改選席次預計獲得卅七席，公明黨八席，合計四十五席。立憲民主黨預計拿下廿三席，日本維新會六席、國民民主黨十八席，標榜「日本人優先」的參政黨十五席。由於自公聯盟這次未改選的席次為七十五席，至少需獲五十席改選席次才能守住過半。

以東京放送電視台（ＴＢＳ）為核心的日本新聞網（ＪＮＮ）則預估，自民黨將拿卅三席、公明黨八席，共計四十一席；立憲民主黨廿六席，日本維新會七席、國民民主黨十七席、參政黨十六席，其他十八席。

去年十月後自民黨選舉三輸

另據ＮＨＫ報導，自民黨這次預估只能拿到廿七至四十一席。一位日本前閣員向ＮＨＫ表示，若自公兩黨無法在這次參院選舉維持過半，「石破茂應下台」。主因是自民黨在去年十月眾院大選、今夏東京都議會選舉已都輸，這次參院選舉再輸就是三輸。立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨高層都已表態，不考慮與自民黨組成大聯合政府。

日本富士新聞網（ＦＮＮ）報導，有關參院選後情勢，石破先前已與周邊人士商討去留問題。考量到日本與美國正進行關稅談判，處於關鍵時刻，石破有意續任首相，但最終決定還要依據自民黨最後議席數判斷。

日本各地投票所廿日上午七時（台灣時間同日上午六時）開始投票，大部分地區在晚間八時（台灣晚間七時）截止投票並隨即開始開票。日本參議員任期六年，每三年改選一半，這次改選「選區」席次七十五席與「比例代表」五十席，兩者分別有三百五十人和一七二人登記參選；候選人共計五二二人，女性占一五二人。