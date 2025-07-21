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越南下龍灣船難35死4失蹤 我交通部：沒有台灣人
一艘載有多個家庭、乘客及組員共四十九人的遊船，十九日下午在聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）列為世界遺產的越南下龍灣水域遭遇大雷雨翻覆。當局聲明，罹難者已至少卅五人。
救難人員原先救出十一人，但其中一人最後不治。其餘四人失蹤，仍在搜救。下龍灣辦公室人員陳重雄告訴法新社，當地天色在十九日下午二時（台灣時間下午三時）左右開始轉黑，下起趾頭般大的冰雹，還伴隨大雷雨、打雷和閃電。
卅六歲倖存者鄧英全向美聯社說，當時瞬間烏雲密布、強風驟雨，乘客曾要求返回岸邊，但船員安撫大家說很快就會抵達目的地，因此繼續前行，「雨勢大約持續十五分鐘後，船身突然開始劇烈搖晃，桌椅被撞得亂七八糟，幾秒鐘後船就翻覆」。鄧英全說，當下水從四面八方灌進來，令他完全失去方向感，「我深吸一口氣，脫掉救生衣往下潛。我看到一道光線，就朝著那道光游出去，逃出船體，然後爬到翻覆的船身上等待救援」。鄧英全與另外三人苦撐兩小時才等到救難人員抵達。
越南民智報報導，其中一名獲救的十歲男童受困船艙近四小時，所幸他身在空氣未被完全淹沒的「氣穴」，得以持續呼吸，最終由救難人員破窗救出。
交通部觀光署廿日向媒體說，有關這起事故，目前得知船上並無台灣旅客。路透廿日引述越南官媒越通社報導，船上所有旅客均為越南人。
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