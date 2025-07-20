川習會有望？外媒曝：傳在APEC峰會前見面

南華早報報導，知情人士表示，今年在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC），也許是美國總統川普與中國大陸領導人習近平，今年親自會談的良機。他們說，川普可能會先造訪中國，再參加10月30日-11月1日登場的APEC峰會；又或者川普將在APEC場邊會見習近平。

據南韓媒體，習近平計劃參加APEC，但川普是否與會尚未確定。

本月稍早中國外長王毅與美國國務卿盧比歐，舉行首次面對面會議，可能是促成川習會面的重要一步。盧比歐在會後告訴記者，雙方都有強烈意願，希望兩國領袖見面。美中兩國領袖上月通話時，習近平也邀請川普及第一夫人梅蘭妮訪中。

分析師說，兩人在APEC峰會前見面，或在APEC場邊會面，是最可能的情境。他們認為，川普或許會造訪上海或其他地點，而非北京，以便與他2017年的訪問中國行程做出區隔。