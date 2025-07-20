領導選舉3連敗…「維持參院過半」達成可能低 石破茂透露不放棄執政

日本參議院大選今天投開票，自民黨總裁、首相石破茂先前把「維持參院過半」列為勝敗基準，執政聯盟合計需要超過50席，但根據開票現況，達成目標的可能性低。石破茂晚間接受NHK訪問時透露有意繼續執政的態度，「作為最大黨，必須深刻意識到我們的責任」。

石破茂表情沉重表示，「情勢非常嚴峻，必須謙虛且真摯地面對」。目前參議院選舉仍在開票，但各界都預估，執政聯盟自民黨與公明黨的議席將大幅減少。

對於他個人的進退，石破茂表示，目前仍開票中，不便輕率發言，但是自民黨依舊是最大黨，日本面臨物價上漲、成長放緩，以及日益嚴峻的安全保障環境等，都是必須應對的課題，此外還有防災對策、地方衰退與人口減少等，「身為最大黨，有需要承擔的責任，以及應該對國家履行的義務，必須深刻認識到這一點」，顯示有意繼續執政的態度。

自民黨幹事長森山裕受訪表示，「在全國各地走訪時，已經感受到會是一場艱困的選戰，但實際結果比想像中更加嚴峻」。身為黨執行幹部，他表示，「我深刻感受到責任，不過該如何承擔責任，希望與石破總理大臣充分協商後再決定」。

對於是否辭去幹事長，他回應，「希望先與石破總理大臣商量」。

繼去年10月眾議院選舉後，石破茂連續第二次在大型國政選舉中失利，若加上今年6月的東京都議會選舉則是3連敗。

參議院大選中，執政聯盟的自民黨有52席、公明黨14席，共計66席改選。若兩黨能獲得50席，就能與非改選的75席合計達到125席，維持過半多數地位。若低於50席，則無法維持過半。目前日媒民調皆顯示，自公幾乎無望過半。

自2001年改採名單比例代表制以來，自公在歷屆參議院選舉中獲得議席最少的是2007年的46席。如果繼眾議院之後，自公在參議院也成為少數執政黨，石破茂的政權運作將面臨更大挑戰，要通過預算案或法案都必須依賴在野黨。

這次選戰焦點之一是「物價上漲對策」，自民黨與公明黨沒有提出要降低消費稅，而是承諾每人發放2萬日圓（約新台幣4100元）現金補助，被批為「大撒錢政策」，現在看來選民並不買帳。加上面對米荒問題反應遲緩、內閣成員失言，以及對政治獻金問題缺乏積極處理態度等，接連出現失誤。與此同時，參政黨等保守勢力大躍進，形成鮮明對比。