正聯繫伊朗！消息人士曝英、法、德擬與伊朗舉行新一輪核談判

德國外交界一位消息人士今天告訴法新社，英國、法國、德國計劃在未來幾天內與伊朗就其核計畫舉行新一輪談判。

法新社報導，這位消息人士說道，上述三個歐洲強權正聯繫伊朗，擬安排未來一週舉行進一步談判。在此之前，英國、法國、德國曾警告伊朗若不恢復談判，可能重啟對伊朗的國際制裁。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）也引述一位不具名消息人士的說法報導，伊朗已經同意跟這三個歐洲國家舉行會談，目前正在就會談日期及地點進行磋商。

英國、法國、德國都是2015年「伊朗核協議」締約國。該協議旨在讓伊朗遏制其核計畫，以交換解除制裁。

但這份來之不易的協議在美國總統川普（Donald Trump）首個總統任期內的2018年開始瓦解，當年美國退出協議，並恢復制裁伊朗。

今年6月13日，以色列對伊朗發動持續12天的戰爭，在那之前，伊朗與美國已經透過阿曼的斡旋人員進行數輪核談判。然而，川普決定加入以色列的行列而空襲伊朗核子設施，實質上就終止了相關談判。

德國外交界的消息人士說道：「絕對不能讓伊朗擁有核武，這就是為何德國、法國和英國持續以歐洲三巨頭形式密切合作，以尋求可持續、可驗證的外交解決方案，來解決伊朗核計畫。」

這位消息人士還提到：「如果今年夏天未達成解決方案，歐洲三巨頭仍保留『回彈』（snapback）選項。」回彈機制允許它們對伊朗重新實施所有國際制裁。

但伊朗否認尋求獲得核武。