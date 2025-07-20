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日本參議院大選 立憲民主黨等3在野黨表態「不考慮與自民黨組閣」

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本東京，民眾在學校體育館參加國會參議院選舉投票。歐新社
日本東京，民眾在學校體育館參加國會參議院選舉投票。歐新社

日本今天舉行參議院大選，執政聯盟自民黨及公明黨恐失利，在野立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨高層都已表態，不考慮與自民黨組成大聯合政府。

共同社報導，立憲民主黨代表代行（主席代理）辻元清美今天在TBS電視節目中，對與自民黨組成大聯合政府一事予以否定。

此外，日本維新會代表（黨主席）吉村洋文今天在大阪市舉行記者會時指出：「將根據不同政策分別表態。未考慮（與自民黨）聯合執政。」

除了上述兩黨，國民民主黨代表玉木雄一郎今天晚間也在朝日電視台節目中，否定會與自民、公明兩黨聯合執政。

針對自民黨議席數大減的參院選舉結果，自民黨幹事長森山裕今天在節目中指出：「關於如何負責，將與首相石破茂好好商議。」

自民黨 石破茂 民主黨 日本

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