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日本參議院大選 立憲民主黨等3在野黨表態「不考慮與自民黨組閣」
日本今天舉行參議院大選，執政聯盟自民黨及公明黨恐失利，在野立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨高層都已表態，不考慮與自民黨組成大聯合政府。
共同社報導，立憲民主黨代表代行（主席代理）辻元清美今天在TBS電視節目中，對與自民黨組成大聯合政府一事予以否定。
此外，日本維新會代表（黨主席）吉村洋文今天在大阪市舉行記者會時指出：「將根據不同政策分別表態。未考慮（與自民黨）聯合執政。」
除了上述兩黨，國民民主黨代表玉木雄一郎今天晚間也在朝日電視台節目中，否定會與自民、公明兩黨聯合執政。
針對自民黨議席數大減的參院選舉結果，自民黨幹事長森山裕今天在節目中指出：「關於如何負責，將與首相石破茂好好商議。」
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