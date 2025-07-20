日本自民黨參院選情恐慘敗 傳石破茂有意續任「湧逼宮聲浪」

日本參議院大選今天投開票，根據出口民調，自民黨與公明黨（簡稱自公）的執政聯盟合計取得41席，遠低於過半所需，也低於首相石破茂設下的50席目標，石破茂恐會為此被問責，不過日媒報導他有意繼續執政。然而，自民黨內要求他下台的聲浪日益高漲。

日本富士新聞網（FNN）報導，有關這次參院選後情勢，石破茂先前已經與周邊人士商討過去留問題，考量到日本與美國在進行關稅談判，處於關鍵時刻，石破茂有意繼續擔任首相，不會辭職。不過，最終決定還要依據自民黨最後的議席數來判斷。

儘管石破茂有意留任，但自民黨內也出現要求他下台的聲浪。據知自民黨最高顧問麻生太郎領導的「麻生派」議員已經開始集合，對當前情勢展開分析。

據了解，麻生對身邊人表示，「沒辦法接受他（石破）繼續留任」，顯示想要逼宮的態度。黨內也出現，「眾議院、參議院都敗選，就應該順應民意辭職」等呼聲。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。

自民黨非改選的席次是62席、公明黨13席，總計75席，因此自公兩黨如果拿到50席，就能在參議院維持過半。

根據以TBS電視台為核心的日本新聞網（JNN）預估，自民黨取得33席、公明黨8席、立憲民主黨26席，日本維新會7席、日本共產黨3席、國民民主黨17席、令和新選組3席、參政黨16席、社民黨1席、日本保守黨2席，其他9席。

FNN的預測為自民黨32席、公明黨8席，合計40席。