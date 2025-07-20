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蓄意製造兩韓緊張？尹錫悅疑為戒嚴挑釁北韓 南韓檢方聲押無人機司令

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
南韓前總統尹錫悅被查出執政初期曾下令軍方無人機滲透北韓。法新社
南韓前總統尹錫悅被查出執政初期曾下令軍方無人機滲透北韓。法新社

南韓檢方今天表示，已向法院聲請羈押無人機作戰司令部司令金容大（Kim Yong-dae，音譯），以調查前總統尹錫悅是否曾下令對北韓展開秘密無人機行動，蓄意為戒嚴製造兩韓緊張情勢。

路透社報導，尹錫悅被控在去年下令對北韓展開秘密無人機行動，藉此升高南北韓緊張情勢，以合理化他的戒嚴令。對此，南韓特檢組上週傳喚無人機作戰司令部司令金容大，進行調查。已遭彈劾而被解職的尹錫悅否認相關指控。

金容大18日告訴記者，這起事件屬於「秘密軍事行動」，是為了回應北韓施放的垃圾氣球，並非蓄意挑釁。

去年10月，北韓曾稱南韓派遣無人機對平壤空投反北韓傳單，並公布一架南韓軍用無人機墜毀後的殘骸照片。南韓當時拒絕透露是否出動無人機。

南韓媒體報導，檢警於18日在未經法院簽發逮捕令的情況下逮捕金容大。依規定，若檢警有充分理由認定某人涉嫌重大罪行，且有潛逃或滅證之虞，得依法實施「緊急逮捕」。

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