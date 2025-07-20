重返國政！日本參議院大選開票 台裔前參議員蓮舫當選

日本第27屆參議院選舉今天舉行投開票。台裔前參議員蓮舫這次以立憲民主黨在比例代表方面參選，開票後不久便傳來她確定當選的訊息。這是蓮舫第5度當選參議員。

去年7月她因參選東京都知事選舉，參議員身份自動解除，這次當選將是她時隔約1年重返國政。

現年57歲的蓮舫父親是台南人、母親是日本人。她曾在日本演藝圈發展，也擔任過女主播，2004年在參議院東京選區首度當選，在以前的民主黨政權時代曾擔任過行政刷新大臣，也擔任過以前的民進黨（民主黨的後繼政黨）黨代表（黨主席）。

蓮舫去年7月在東京都知事選舉時，接受立憲民主黨、共產黨的支援，以無黨派人士身份出馬參選，得票數輸給東京都知事小池百合子、前廣島縣安藝高田市長石丸伸二，居第3。

東京都知事選舉後不久，蓮舫透過社群網站表示，「目前暫未考慮重返國政」，不過，因為她在東京都知事選舉時拿到128萬票，知名度仍高，立憲民主黨代表（主席）野田佳彥認為蓮舫可吸納比例代表的選票，因此提名她參選這次的參議院選舉。

蓮舫在選戰中強調政權輪替的重要性。她表示，「物價上漲，人民生活很苦，但執政的自民黨卻發生『小金庫』問題。一定要終結這種不顧蒼生，只顧自己的荷包的政治」。