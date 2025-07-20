快訊

有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞

石破茂進一步受打擊？日本參議院選舉NHK出口民調：執政聯盟恐失多數席次

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日本參議院選舉20日舉行投開票，執政聯盟恐將難以維持席次多數，首相石破茂的領地位將再受到打擊。 路透
日本參議院選舉20日舉行投開票，執政聯盟恐將難以維持席次多數，首相石破茂的領地位將再受到打擊。 路透

日本參議院選舉20日舉行投開票，根據國營電視台NHK的出口民調，自民黨和公明黨組成的執政聯盟恐將難以繼續維持席次多數，首相石破茂的領導地位恐將進一步受到打擊。

NHK出口民調顯示，執政聯盟預估將獲得32至51席（自民黨27~41席、公明黨5~12席），極有可能達不到維持參議院多數所需的50席。

這將是日本執政聯盟繼去年秋季眾議院選舉來第二次的選舉挫敗，這將進一步打亂首相石破茂的政策安排，並使仍在進行的美日貿易談判變得更局勢複雜。石破茂做為國家領導人的資格也將受到質疑。

石破茂 民調 日本 NHK

延伸閱讀

日本參議院選舉登場！最快20日深夜大勢底定 民眾透過選票評價石破茂政府

日參院大選「日本人優先」黨看漲 小泉人氣恐難救自民黨

日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

台南日本友誼市發起募款 風災後送暖助復原

相關新聞

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生規模...

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

美聯社報導，越南當地時間19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。一名獲救乘客爆料，遊船行經...

俄羅斯堪察加半島外海傳強震！「規模7.4」深度20公里 發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）網站指出，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchat...

越南下龍灣船難10歲童受困4小時奇蹟生還 心碎問「爸媽呢」

越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下...

切斷燃油奪260命？印航機長出事前詭異交代住家警衛「照顧我爸爸」

印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。...

日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

日本參議院選舉今天投開票，日媒分析，這場選戰左右著日相石破茂政府命運，然而石破茂能否達成執政聯盟取得參議院過半席次的目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。