石破茂進一步受打擊？日本參議院選舉NHK出口民調：執政聯盟恐失多數席次
日本參議院選舉20日舉行投開票，根據國營電視台NHK的出口民調，自民黨和公明黨組成的執政聯盟恐將難以繼續維持席次多數，首相石破茂的領導地位恐將進一步受到打擊。
NHK出口民調顯示，執政聯盟預估將獲得32至51席（自民黨27~41席、公明黨5~12席），極有可能達不到維持參議院多數所需的50席。
這將是日本執政聯盟繼去年秋季眾議院選舉來第二次的選舉挫敗，這將進一步打亂首相石破茂的政策安排，並使仍在進行的美日貿易談判變得更局勢複雜。石破茂做為國家領導人的資格也將受到質疑。
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