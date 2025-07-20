日本參議院大選投票截止 出口民調：執政聯盟喪失過半

日本參議院大選今天投開票，晚間8時（台北時間晚間7時）截止。根據日媒出口民調，自民黨預料獲得33席，可能打破1989年創黨以來最低36席紀錄。公明黨則預料得到8席，執政聯盟合計41席，遠低於參議院過半所需，也低於首相石破茂設下的50席目標。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。執政聯盟自民黨與公明黨在這次選舉中是否能拿下50席改選席次，以及在參議院維持過半多數，也成為焦點。

根據以TBS電視台為核心的日本新聞網（JNN）預估，自民黨取得33席、公明黨8席、立憲民主黨26席，日本維新會7席、日本共產黨3席、國民民主黨17席、令和新選組3席、參政黨16席、社民黨1席、日本保守黨2席，其他9席。

自民黨預料遭遇歷史性慘敗，議席刷新史上新低紀錄，即使加上公明黨的席次也未能取得參院過半。失去參院多數地位後，這將是日本自第二次世界大戰以來，參眾兩院首次皆由少數執政黨掌控。

這次激戰的選區很多是被稱為「保守王國」地區的「1人區（單一改選選區）」。自民黨在全日本32個單一改選選區中，預計只能在6個選區勝出，有17個選區預料會被在野黨或無黨籍候選人拿下，剩下9個選區戰況膠著。