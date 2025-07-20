快訊

有心血管問題？魔鷹愛妻機上猝逝 醫曝與「2疾病」有關：恐引發肺栓塞

日本參議院大選投票截止 出口民調：執政聯盟喪失過半

中央社／ 東京20日專電
圖為7月20日，日本東京一所學校體育館，人們參加國會參議院選舉投票。歐新社
圖為7月20日，日本東京一所學校體育館，人們參加國會參議院選舉投票。歐新社

日本參議院大選今天投開票，晚間8時（台北時間晚間7時）截止。根據日媒出口民調自民黨預料獲得33席，可能打破1989年創黨以來最低36席紀錄。公明黨則預料得到8席，執政聯盟合計41席，遠低於參議院過半所需，也低於首相石破茂設下的50席目標。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。執政聯盟自民黨與公明黨在這次選舉中是否能拿下50席改選席次，以及在參議院維持過半多數，也成為焦點。

根據以TBS電視台為核心的日本新聞網（JNN）預估，自民黨取得33席、公明黨8席、立憲民主黨26席，日本維新會7席、日本共產黨3席、國民民主黨17席、令和新選組3席、參政黨16席、社民黨1席、日本保守黨2席，其他9席。

自民黨預料遭遇歷史性慘敗，議席刷新史上新低紀錄，即使加上公明黨的席次也未能取得參院過半。失去參院多數地位後，這將是日本自第二次世界大戰以來，參眾兩院首次皆由少數執政黨掌控。

這次激戰的選區很多是被稱為「保守王國」地區的「1人區（單一改選選區）」。自民黨在全日本32個單一改選選區中，預計只能在6個選區勝出，有17個選區預料會被在野黨或無黨籍候選人拿下，剩下9個選區戰況膠著。

自民黨 石破茂 民調 日本

延伸閱讀

日本參議院選舉登場！最快20日深夜大勢底定 民眾透過選票評價石破茂政府

基本工資追上日本？網友實算：台灣移工比在日本更能存錢

日參院大選「日本人優先」黨看漲 小泉人氣恐難救自民黨

中女籃「雙塔」失靈 亞洲盃敗給日本 網轟：老將退休

相關新聞

俄羅斯爆規模7.4強震「日本也警戒」 日氣象廳：北海道至沖繩發海嘯預報

俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchatsky）以東144公里處稍早發生規模...

影／越南下龍灣船員遭爆「天候突變拒絕返航」！男還原逃生過程

美聯社報導，越南當地時間19日發生嚴重船難，當局20日證實已造成至少38人罹難、5人下落不明。一名獲救乘客爆料，遊船行經...

俄羅斯堪察加半島外海傳強震！「規模7.4」深度20公里 發布海嘯警報

美國地質調查所（USGS）網站指出，俄羅斯堪察加半島外海、彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk-Kamchat...

越南下龍灣船難10歲童受困4小時奇蹟生還 心碎問「爸媽呢」

越南當地時間19日下午發生嚴重船難，一艘載有53人的觀光遊船突遇雷暴雨翻覆，截至20日清晨已尋獲37具遺體，另有5人仍下...

切斷燃油奪260命？印航機長出事前詭異交代住家警衛「照顧我爸爸」

印度航空一架客機6月發生嚴重空難，造成260人死亡，初步報告不排除發動機燃油一度被切斷是肇禍原因，調查因而轉向機師行為。...

日本參院選舉投開票 日媒分析石破茂選後可能3走向

日本參議院選舉今天投開票，日媒分析，這場選戰左右著日相石破茂政府命運，然而石破茂能否達成執政聯盟取得參議院過半席次的目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。