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會輸第三次？若日本參院大選「自民黨選情失利」 石破茂恐被逼宮

中央社／ 東京20日專電
日本首相石破茂。路透社
日本首相石破茂。路透社

日本第27屆參議院選舉舉行投開票，選舉結果最快在深夜大勢底定。執政聯盟自民黨及公明黨（簡稱自公）在參議院是否能維持過半席次是大選焦點。開票後，日媒預測自民黨可能輸，首相石破茂將面臨逼宮。這場參院大選將成日本政治的轉捩點。

日本參院大選今天晚上8時（台北時間晚間7時）投票時間截止後隨即開票。自公兩黨在眾議院方面是「少數執政黨」，這次大選是否能拿到50席是選戰焦點。

今晚8時許，自民黨幹事長森山裕、選舉對策委員長木原誠二等黨高層陸續進到自民黨總部，這些人臉部表情嚴肅。

日本放送協會（NHK）報導，預估自民黨這次只能拿到27至41席。有曾當過閣僚者接受NHK採訪表示，「如果這次選舉結果，自公兩黨無法在參議院維持過半，首相、自民黨總裁石破茂應下台」。主要是因為，繼去年秋天的眾議院大選、今年夏天的東京都議會選舉，這次參院大選再輸，就是三輸。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。

自民黨非改選的席次是62席、公明黨13席，總計75席，所以自公兩黨這次參院大選如果拿到50席的話，就能在參議院維持過半。自公兩黨在這次大選改選前是66席，即使少了16席，也能達到在參議院維持過半。

自公兩黨在參院大選未能拿到50席的情形，在2000年代以後僅一次，就是在第一次安倍內閣時期執政黨慘敗的2007年。

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