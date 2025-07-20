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日本參院選舉「出口民調曝」！估執政聯盟改選拿45席 至少需50席才能過半
日本20日舉行參議院選舉，改選半數124席和補選1席。日本讀賣新聞網站指出，當天投票結束後不久公布的日媒出口民調顯示，執政黨自民黨在改選席次預計獲得37席，其執政聯盟夥伴公明黨預計8席，合計45席。
自民黨領導的執政聯盟未改選的席次為75席，故此次至少需獲50席，才能在248席的參院維持過半。
在野黨方面，立憲民主黨預計拿下23席改選席次，日本維新會6席、國民民主黨18席，標榜「日本人優先」的參政黨15席。
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