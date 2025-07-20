「一定會贏」日本自民黨參院大選陷苦戰 小泉進次郎：我們會奮戰到底

日本第27屆參議院選舉舉行投開票，選舉結果最快在深夜大勢底定。自民黨籍農林水產大臣小泉進次郎昨天在輔選時說，「媒體都說我們（自民黨）會兵敗如山倒，但我們一定會奮戰，一定會贏」。

日本參院大選今天晚上8時（台北時間晚間7時）投票時間截止後隨即開票。執政聯盟自民黨及公明黨（簡稱自公）在參議院是否能維持過半席次是大選焦點。

日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。

對去年秋天上台執政的石破內閣而言，這次參院大選是繼去年10月眾院大選後，第二度的國政選舉。去年10月眾院大選，聯合執政的自公兩黨未能取得過半席次，成為「少數執政黨」。

在這次參院大選，選區方面，以都道府縣為基礎全國總共有45個選區。改選的名額1的「1人區」有32個，居最多。改選名額2至4人區的各有4個、改選名額6人區的有1個。

這次參院大選，改選名額6人區的東京，因有一席是非改選參議員的補選，因此這次要選出的7人。在選區方面，總計將有75人當選。

日本首相石破茂（也是自民黨總裁）對這次參院大選的勝負線曾表示，「自公兩黨維持過半（125席）是必達的目標」。

自民黨非改選的席次是62席、公明黨13席，總計75席，所以自公兩黨這次參院大選如果拿到50席的話，就能在參議院維持過半。自公兩黨在這次大選改選前是66席，即使少了16席，也能達到在參議院維持過半。

自公兩黨在參院大選未能拿到50席的情形，在2000年代以後僅一次，就是在第一次安倍內閣時期執政黨慘敗的2007年。

這次參院大選改選的約1/4是「1人區」，成了主戰場，朝野展開攻防戰。如果是2人區以上的複數區，朝野政黨分到席次的情況多，因此1人區就成了左右整體選戰結果的關鍵。

1989年參院大選時，自民黨在1人區3勝23敗，導致在參議院未過半。2013年自民黨29勝2敗，取得壓倒性的勝利，執政黨在參議院席次少數的所謂「扭曲國會」的情形解除。

2016、2019年的參院大選，在野黨方面在1人區協調後推出候選人，與自民黨的候選人，實質上成了朝野對決的局面。這次參院大選，異軍突起的參政黨在所有選區都推出候選人，在野黨各黨都積極推出候選人。

這次東京選區要選出7席（其中1席是非改選議員的補選），共有32名候選人參選，競爭激烈。4天前日本讀賣新聞分析選情指出，東京選區尾盤選情以自民黨的鈴木大地、參政黨的Saya、國民民主黨的牛田茉友、公明黨的川村雄大選情居優勢。

其他的3席則由立憲民主黨的鹽村文夏、共產黨的吉良佳子、自民黨的武見敬三、立憲民主黨的奧村政佳、國民民主黨的奧村祥大、日本維新會的音喜多駿、令和新選組的山本讓司、日本保守黨的小坂英二激烈競爭。

日本政壇明星、自民黨籍的農林水產大臣小泉進次郎昨天下午在東京銀座街頭幫自民黨籍的參選人、前厚生勞動大臣武見敬三輔選時對選民表示，「媒體報導自民黨會兵敗如山倒，但我們一定會奮戰到底、一定會贏」。

小泉說，「自己之所以這麼樂觀看到，主要是怎麼想都想不出有哪個野黨能成為日本的掌舵人」。小泉還指出，2009年民主黨實現政權輪替，但對選民的承諾後來都跳票。

石破茂昨晚在東京JR蒲田車站前輔選時呼籲選民堅定支持。