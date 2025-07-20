敘利亞教派衝突…貝都因族武裝人員撤斯威達市 當地居民指局勢平靜

敘利亞政府宣布貝都因族（Bedouin）武裝人員已撤出德魯士族（Druze）占多數的斯威達市（Sweida），且美國也加強呼籲停止戰鬥後，當地居民今天通報市區局勢平靜。

路透社報導，根據斯威達市郊區一位居民的說法，今天早上未聽到槍響。該地區一名德魯士族消息人士也說，大多數區域局勢平靜。

當地牙醫阿扎姆（Kenan Azzam）以「令人忐忑的平靜」形容今天上午情勢，但他告訴路透社，居民仍苦於應對缺水缺電的問題。

他透過電話表示：「醫院狀況一團亂又停止運作，而且還有那麼多死傷者。」

這波戰鬥始於一週前貝都因族與德魯士族的衝突，敘利亞政府接著出兵平息戰況，卻被控大規模傷害德魯士人，並遭受鄰國以色列空襲，隨後依據16日達成的停火協議撤軍。

敘利亞總統府昨天再宣布新的停火協議，但很快又爆發新戰鬥，凸顯臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）要在這個分裂國家維護權威所面臨的挑戰。