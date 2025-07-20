東京JR山手線緊急停駛！疑乘客手機電池起火「車內煙霧瀰漫」

日本東京的交通大動脈JR山手線電車今天傍晚行駛在新宿站與新大久保站之間時發生疑似乘客手機電池起火的狀況，車內瀰漫煙霧，電車緊急停駛，火勢隨後被撲滅，無人受傷。

日本放送協會（NHK）等日媒報導，警視廳表示，今天下午4時（台灣時間3時）許，接獲民眾打110報警指「JR山手線有手機電池起火」。幸好，火勢立刻被人用滅火器撲滅，無人受傷。警消在新宿站前出動消防車、救護車等總計24輛待命。

JR東日本公司表示，手機電池起火一事發生在JR山手線新宿站與新大久保站之間正在行駛的「內環」（逆時針行駛）的電車內。

為了確認安全，下午4時10分左右起，JR山手線「內環」與「外環」（順時針行駛）的電車暫時停駛，到下午5時許恢復通車。

事發當時，電車車廂內瀰漫煙霧，有部分乘客下車走在鐵軌旁，站務員將乘客就近引導至新大久保站。

受到影響，中央線與埼京線等也暫時停駛。不過，在確認安全無虞後，電車陸續恢復通車。警視廳、東京消防廳正詳加調查事情發生的原因。