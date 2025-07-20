1客機去年遭擊落38人罹難…亞塞拜然促俄羅斯公開承認誤擊 盼追究責任

亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，他希望俄羅斯公開承認在去年12月誤擊亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機而造成機上38人罹難，並追究相關人士的責任。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）當時曾就這起客機墜毀事件向阿利耶夫（Ilham Aliyev）致歉，克里姆林宮也稱此事為「悲劇事件」。事故原因是俄軍防空系統對烏克蘭無人機開火，卻導致客機墜毀。

但普亭並未明確指出，是俄羅斯擊落這架客機。

阿利耶夫在亞塞拜然漢肯德（Khankendi）出席「全球媒體論壇」（The Global Media Forum）時於記者會明確說道，他期盼莫斯科當局能有更多行動，並指責俄方在客機被擊落後毫無作為。

阿利耶夫表示：「我們完全知道發生了什麼事，而且我們能去證明。此外，我們相信俄羅斯官員也知道事情的真相。真正的問題是：為什麼他們沒有做出任何負責任鄰國應該做的事？」

他還提到，亞塞拜然期望俄羅斯正式承認這起事件，並追究相關人士的責任，賠償罹難者家屬和空難傷者，以及支付失事客機的相關費用。

阿利耶夫更說：「這些都是國際法和睦鄰關係架構內的標準期望。」