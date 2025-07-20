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1客機去年遭擊落38人罹難…亞塞拜然促俄羅斯公開承認誤擊 盼追究責任

中央社／ 漢肯德19日綜合外電報導
一架亞塞拜然航空公司的客機殘骸躺在哈薩克阿克套機場附近的地面上，該客機於2024 年12月25日墜毀。美聯社
一架亞塞拜然航空公司的客機殘骸躺在哈薩克阿克套機場附近的地面上，該客機於2024 年12月25日墜毀。美聯社

亞塞拜然總統阿利耶夫今天表示，他希望俄羅斯公開承認在去年12月誤擊亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客機而造成機上38人罹難，並追究相關人士的責任。

路透社報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）當時曾就這起客機墜毀事件向阿利耶夫（Ilham Aliyev）致歉，克里姆林宮也稱此事為「悲劇事件」。事故原因是俄軍防空系統對烏克蘭無人機開火，卻導致客機墜毀。

但普亭並未明確指出，是俄羅斯擊落這架客機。

阿利耶夫在亞塞拜然漢肯德（Khankendi）出席「全球媒體論壇」（The Global Media Forum）時於記者會明確說道，他期盼莫斯科當局能有更多行動，並指責俄方在客機被擊落後毫無作為。

阿利耶夫表示：「我們完全知道發生了什麼事，而且我們能去證明。此外，我們相信俄羅斯官員也知道事情的真相。真正的問題是：為什麼他們沒有做出任何負責任鄰國應該做的事？」

他還提到，亞塞拜然期望俄羅斯正式承認這起事件，並追究相關人士的責任，賠償罹難者家屬和空難傷者，以及支付失事客機的相關費用。

阿利耶夫更說：「這些都是國際法和睦鄰關係架構內的標準期望。」

空難 普亭 俄羅斯 亞塞拜然

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