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日本參議院選舉！開票前日相石破茂赴教會祈禱 傍晚將前往自民黨黨部
日本第27屆參議院選舉今天投開票，日相石破茂今天上午選擇到東京都內一間教會參加禮拜。他今晚將前往自民黨黨部，以便掌握開票狀況。
日本參議院共有248席，參議員任期6年，每3年改選一半議席，也就是124席。這次改選包含選舉區74席與50席比例代表，再加上1席東京選區補選，總共要選出125席。
執政聯盟在這次選舉中是否能拿下50席改選席次，以在參議院維持過半多數，也成為焦點。
日本放送協會（NHK）報導，石破茂已經透過不在籍投票方式投完票，今天上午造訪東京都千代田區一間教會，參加週日禮拜等活動。
石破茂是基督教徒，2024年12月也曾為了參加耶誕節禮拜而造訪這間教會。這也是石破茂去年10月就任日本首相後，第二次參加禮拜。
根據教會方面表示，石破茂一如往常地坐在最後面的座位，與其他人一起安靜地祈禱。
他預計今晚前往自民黨黨部，關注開票結果。
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